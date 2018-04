Banque CIC Suisse a fortement augmenté son bénéfice en 2017

Zurich (awp) - Banque CIC (Suisse) a connu une nouvelle année de forte croissance en 2017. L'établissement bâlois, filiale à 100% du groupe français Crédit Mutuel-CIC, revendique un résultat record mais aussi un gain de parts de marché pour la septième année consécutive. La direction ne fournit aucune prévision chiffrée pour l'exercice en cours.

Le bénéfice net a atteint 23,4 millions de francs suisses, en progression de 30,7% sur un an, indique la banque mardi. En 2016, le groupe avait double ses profits. Le résultat opérationnel a gonflé l'année dernière de 28% à 32,6 millions, à un plafond historique.

Côté recettes, les opérations d'intérêt ont permis de générer un produit de 88,4 millions de francs suisses, en hausse de 11,5%. Cette hausse s'explique par une hausse des volumes et un risque toujours plus bas, affirme Banque CIC.

L'activité de gestion a contribué aux recettes à hauteur de 25,9 millions, au bénéfice d'une poussée de 12,6% des revenus issus des opérations sur titre de placement. Le produit tiré du négoce affiche également une progression. Les charges se sont alourdies de 3,6%.

"2017 a été pour la Banque CIC une année record et nous avons réalisé les meilleures valeurs dans de nombreux domaines", affirme le directeur général Thomas Müller, cité dans le communiqué.

La banque ambitionne de renforcer encore sa position sur le marché suisse. Elle vise principalement une clientèle faite d'entrepreneurs et d'entreprises.

Fondée en 1871 par des banquiers bâlois, Banque CIC (Suisse) a son siège à Bâle et dispose de succursales à Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sion, St-Gall et Zurich. La société emploie plus de 350 personnes.

