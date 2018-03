Barkhane : Visite de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat à Niamey

La commission des affaires étrangères et de défense traite des questions de politique étrangère et de défense et examine les projets de loi de ratification des traités et accords internationaux. Conduite par M. Christian Cambon (Val-de-Marne) et composée de M. Ladislas Poniatowski (Eure), de M. Olivier Cigolotti (Haute-Loire) et de la conseillère des services du Sénat, Mme Dorothée Roy, la délégation s'est particulièrement intéressée aux infrastructures présentes et à la montée en puissance de la Force Conjointe.

La délégation a pu visiter l'ensemble des installations du poste de commandement. En passant par la salle des opérations, le foyer, les bureaux, la salle des transmissions, les sénateurs ont découvert une emprise opérationnelle bien pensée. M. Christian Cambon, président de la commission a confié au chef d'état-major son admiration sur le travail accompli sur le site en si peu de temps : « Nous sommes étonné et agréablement surpris par l'état des lieux du PC. Je ne m'attendais pas à trouver un PC à ce point opérationnel, je vous en félicite ».

Au terme de cette visite, la commission a profité de sa présence dans la capitale nigérienne, pour se rendre sur la base aérienne projetée. Elle a pu y rencontrer les différents détachements aéronautiques, la diversité des savoir-faire, des moyens et des équipements spécifiquement engagés sur la base aérienne projetée au sein de l'opération Barkhane.

Cette visite témoigne de tout l'intérêt que porte la France à la lutte contre les terroristes par les armées des pays partenaires et dans l'acquisition de leur autonomie pour assurer la sécurité et la protection de leur population. Dans cette perspective, la force Barkhane met tout en œuvre pour soutenir et accompagner la Force Conjointe dans sa montée en puissance.

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l'opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu'elles puissent prendre en compte cette menace notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours d'opérationnalisation.