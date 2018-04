Belgique : Inauguration de « La Croisette » sur la Haute Meuse à Dinant, un projet smart et durable financé par la BEI et Belfius

C'est un réaménagement spectaculaire, intelligent et durable, soutenu par notre programme 'Smart Cities'

Pour ré-enclencher une dynamique de développement et de mieux-vivre dans un espace public complètement redessiné

Avec des avantages directs pour les pouvoirs locaux et les citoyens ; la BEI, c'est l'Europe engagée aux côtés des acteurs de terrain

Un réaménagement complet, intelligent et durable. Une nouvelle page pour Dinant et une étape clé dans la redynamisation de son centre-ville. Une véritable vitrine pour la Haute Meuse et la Wallonie. C'est ce dimanche 29 avril 2018 qu'a été officiellement inaugurée « La Croisette » dinantaise, en présence notamment des autorités communales et régionales et des représentants de Belfius et de la Banque européenne d'investissement (BEI). L'occasion pour la population et de nombreux touristes de venir découvrir la promenade d'un kilomètre et demi aménagée sur et le long du fleuve, dans une atmosphère festive placée sous signe de la musique et du cinéma.

Emblématique à plus d'un titre, le projet de « La Croisette » à Dinant fut l'un des premiers à être retenus par la BEI et Belfius dans le cadre de leur programme conjoint de financement Smart Cities & Sustainable Development visant à aider les pouvoirs locaux en Belgique à concrétiser leurs projets intelligents et durables dans les domaines de la mobilité, du développement urbain et/ou de l'efficacité énergétique. L'objectif de ce programme de financement lancé mi-2014 était d'alléger au maximum le coût de l'emprunt grâce aux conditions préférentielles liées aux fonds BEI, et d'enclencher ainsi une véritable dynamique afin de faire de la démarche «Smart Cities» la nouvelle norme pour construire les villes et les communes de demain.

Rendre une place centrale à la Meuse

Coincée entre la roche et l'eau, Dinant s'est, au fil du temps, développée tout en longueur, tel un étroit ruban longeant la Meuse, avec notamment pour conséquences des problèmes récurrents de mobilité et un espace limité pour se déployer. D'où l'idée de construire un encorbellement, d'environ 500 mètres de long et d'une largeur allant jusqu'à 5 mètres, au-dessus du fleuve, de manière à accroître la superficie totale disponible et à permettre ainsi au centre-ville de « respirer ».

Grâce à cet espace littéralement gagné sur l'eau, de nouvelles perspectives s'ouvriraient pour repenser, rénover et réaménager complètement toute la rive droite de la Meuse, en accordant une attention particulière aux piétons et aux cyclistes, sans oublier les personnes à mobilité réduite, tout en rendant au fleuve sa place et son rôle social au cœur de la cité.

Un éclairage LED dont l'intensité et la couleur changent en fonction des besoins

Une large promenade d'un kilomètre et demi, agrémentée de bancs, de fleurs et de plantations diverses et bientôt de nouvelles terrasses - d'où le nom de « Croisette » -- permet ainsi désormais aux piétons et cyclistes de déambuler paisiblement et en toute sécurité le long du fleuve, depuis la Place Cardinal Mercier, à l'entrée de la ville, jusqu'aux places Balbour et Albert 1er qui ont été réaménagées elles aussi.

Entièrement rénovés, les quais de la Meuse accueillent neuf nouveaux embarcadères, ainsi que de multiples bornes énergie destinées à la navigation touristique et de plaisance. Le réseau de collecte et de gestion des eaux de ruissellement a également fait l'objet de travaux de modernisation, tandis que l'utilisation d'un éclairage LED intelligent et peu énergivore, le choix des essences de plantations et des matériaux pour le mobilier urbain, et l'accès Wifi gratuit sur toute la longueur contribuent clairement à inscrire la ville de Dinant dans une dynamique de « Smart City ».

Un financement avantageux

Les experts de Belfius et de la Banque européenne d'investissement ont estimé que le projet de « La Croisette », porté conjointement par les autorités communales et régionales, témoignait incontestablement d'une approche stratégique, intégrée et durable, et qu'il entrait bien en considération pour bénéficier d'un financement dans le cadre du programme Smart Cities & Sustainable Development. La Ville de Dinant fut ainsi l'une des premières administrations locales à pouvoir profiter de ce programme pour couvrir la part du budget total lui incombant. La réalisation a été confiée à l'entreprise Artes TWT, en collaboration avec SM Bureau d'étude Greisch - Bureau d'architecture Canevas.

Richard Fournaux, bourgmestre de Dinant :« La Croisette » est sans doute le projet le plus important qui ait été réalisé à Dinant depuis de nombreuses décennies et je suis persuadé qu'elle sera synonyme d'un nouveau souffle pour notre ville, ses commerces et ses habitants. Je suis dès lors d'autant plus heureux que nous ayons pu compter sur Belfius et la Banque européenne d'investissement pour financer ce projet. Les conditions avantageuses liées au programme Smart Cities & Sustainable Development nousont en effet permisd'alléger sensiblement la charge d'intérêt sur le prêt destiné à couvrir la part du budget total incombant à la Ville de Dinant. »

Dirk Smet, directeur distribution Public & Social Banking chez Belfius : « Vu son partenariathistorique avec les pouvoirs publics et son rôle de moteur de l'économie belge, Belfius a le devoir d'accompagner les villes et communes à se projeter dans l'avenir, à développer des projets durables et ainsi servir d'exemples aux citoyens, aux entreprises et aux autres pouvoirs publics. Nous sommes heureux que ce projet majeur et emblématique pour Dinant ait pu être réalisé grâce à notre programme Smart Cities and sustainable development cofinancé par la Banque Européenne d'Investissement.

Belfius est fière, grâce à sa stratégie Smart Belgium et aux différents outils développés dont le partenariat avec la BEI pour le financement de projets Smart, d'encourager et d'inciter les pouvoirs publics et les entreprises privées à travailler ensemble sur 8 domaines prioritaires dont notamment la mobilité, le développement urbain, l'économie circulaire, l'énergie ou encore les Smart Cities pour rendre notre société plus intelligente et durable. »

Jean-Christophe Laloux, Directeur général, Banque européenne d'investissement : « On estime que d'ici à 2050, 75 % de la population mondiale vivront dans les villes. C'est pourquoi,transformer les villes et les rendre plus intelligentes et plus durables est un objectif primordial pour la BEI.

Avec Belfius, notre partenaire privilégié pour le programme 'Smart Cities' en Belgique, nous sommes convaincus qu'en étant ainsi aux côtés des pouvoirs locaux pour les aider à concrétiser leurs projets, nous pouvons, en tant que 'Banque de l'Union européenne', avoir un impact direct et rapide sur notre environnement et sur la vie quotidienne des habitants. C'est cela l'Europe, un engagement concret au cœur des villes et des communes au service des citoyens et du développement local. »

Déjà plus de 100 projets, dont 9 en province de Namur

Depuis l'annonce en juin 2014 du partenariat de Belfius avec la Banque européenne d'investissement (BEI), visant à soutenir le développement des « Smart Cities » en Belgique - une première européenne -, plus de 100 projets intelligents et durables ont déjà pu bénéficier de cet accompagnement et de ces conditions de financement avantageuses. Parmi ceux-ci, non seulement La Croisette à Dinant, mais également, par exemple, le tout premier étang de baignade biologique de Belgique sur le site réhabilité du Belvédère à Dour, la rénovation de l'Office de tourisme d'Hastière et la transformation d'un carrefour dangereux en une place de village conviviale à Heer-sur-Meuse, la rénovation énergétique de l'école communale du Gros-Chêne à Flémalle, le nouvel Hôtel de Ville de Gembloux et la nouvelle maison de repos et de soins connectée et peu énergivore du CPAS de Sambreville, la bibliothèque-académie intégrée d'Alost, des résidences-services au bilan carbone presque neutre (BEN) à Schelle ou encore la nouvelle caserne de pompiers de la zone de secours Zuid-West Limburg, etc.