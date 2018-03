Bourse de Paris : Berlin et Paris veulent accélérer sur la convergence fiscale-Merkel

BERLIN, 3 mars (Reuters) - L'Allemagne et la France vont accélérer leur projet d'assiette commune pour l'impôt sur les sociétés, a déclaré samedi Angela Merkel, pour répondre à la forte réduction du taux d'imposition des entreprises américaines.

La réforme fiscale promulguée fin décembre par le président Donald Trump ramène le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 35% à 21%, ce qui a entraîné des contestations au sein du bloc communautaire.

Les Européens craignent que cela n'empire la concurrence fiscale à travers le monde. C'est pourquoi les Etats membres de l'UE, dont l'Allemagne et la France, espèrent améliorer leur coopération fiscale pour rendre leur marché plus compétitif.

"Nous avons décidé, avec plus d'importance qu'auparavant, d'accélérer le projet d'assiette commune pour l'impôt sur les sociétés avec la France", a dit la chancelière allemande dans un podcast vidéo.

"Cela signifie que quand nous aurons décidé avec la France de la base imposable d'imposition sur les sociétés, nous étudierons également les réalités qui se jouent aux Etats-Unis", a-t-elle ajouté.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions entre l'UE et les Etats-Unis après l'annonce par Donald Trump de son intention d'imposer la semaine prochaine des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. (Thomas Escritt et Gernot Heller Arthur Connan pour le service français, édité par Henri-Pierre André)