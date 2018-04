BoA Merrill Lynch : dix-neuvième semaine de collecte pour les fonds actions japonaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aussi bien les fonds actions qu’obligataires ont eu les faveurs des investisseurs lors de la semaine du 11 avril, a annoncé Bank of America Merrill Lynch citant les données EPFR Global. Sept milliards de dollars sont venus se placer sur les fonds actions, dont 5,5 milliards de dollars sur les actions américaines, 2,8 milliards de dollars sur celles des pays émergents et 2,5 milliards de dollars sur les actions japonaises. Ces dernières ont ainsi affiché ainsi leur dix-neuvième semaine consécutive de collecte.En revanche, les fonds actions européennes ont décollecté à hauteur de 5,2 milliards de dollars, leur plus mauvaise performance depuis juillet 2016.Les fonds spécialisés dans l'obligataire ont pour leur part enregistré leur meilleure collecte en 12 semaines: 8,8 milliards de dollars. Les fonds High Yield ont affiché un flux d'argent positif pour la première fois depuis 13 semaines : 0,4 milliard.Les fonds dédiés à l'or ont collecté 1,1 milliard de dollars, portant leur total depuis le 1er janvier à 7 milliards de dollars.