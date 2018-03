BoA Merrill Lynch : les fonds actions à la fête

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les fonds actions, et en particulier les actions américaines, ont fait l’objet d’un très fort engouement lors de la semaine du 14 mars, a annoncé Bank of America Merrill Lynch citant les données EPFR Global. Un montant record de 43,3 milliards de dollars est venu se placer sur les fonds actions, dont 34,6 milliards de dollars, également un niveau jamais vu, sur les fonds actions américaines. Le Japon a attiré 2,9 milliards de dollars, affichant ainsi sa quinzième semaine consécutive de collecte. Du jamais vu depuis 2013.Les fonds actions des pays émergents ont connue un flux positif de 2,7 milliards de dollars tandis que 1,3 milliard de dollars ont fui leurs équivalents européens.Les fonds spécialisés dans l'obligataire ont pour leur part collecté un montant modeste : 2,9 milliards de dollars.Bank of America Merrill Lynch souligne que pour la première fois depuis 2013, les flux d'argent placés sur les actions depuis le début de l'année ont dépassé ceux placés sur les obligations, en base annualisée.