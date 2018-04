BoA Merrill Lynch : quasi-absence de collecte pour les fonds actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La collecte des fonds actions a été quasi-nulle et celle des fonds obligataires modeste lors de la semaine du 25 avril en raison de la hausse à 3% du rendement du dix ans américain, a annoncé Bank of America Merrill Lynch citant les données EPFR Global. Seulement 30 millions de dollars sont venus se placer sur les fonds actions. Si les Etats-Unis et l’Europe ont enregistré des sorties nettes de respectivement 3 milliards et 1,5 milliard de dollars, les pays émergents ont attiré 1,7 milliard de dollars et le Japon, 0,4 milliard.La banque américaine souligne que les valeurs technologiques ont connu leur décollecte la plus importante depuis trois mois.Les fonds spécialisés dans l'obligataire ont pour leur part enregistré une collecte de 2,8 milliards de dollars grâce aux fonds Investment grade : 4,4 milliards.Autres signes de l'aversion pour le risque des investisseurs, les fonds High Yield ont affiché un flux d'argent négatif de 2,4 milliards et ceux dédiés à l'or ont collecté 0,9 milliard de dollars.