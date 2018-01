Boeing dévoile un prototype d'appareil de fret électrique

Ce CAV ("cargo air vehicule"), qui décolle et atterrit à la verticale, a été conçu et construit en moins de trois mois. Il est équipé d'un système de propulsion électrique et peut transporter une charge d'environ 225 kg.

"Notre nouveau prototype de CAV (...) ouvre de nouvelles possibilités pour la livraison autonome de fret, pour la logistique et pour d'autres fonctions de transport", a dit Steve Nordlund, vice-président de Boeing HorizonX, l'unité ayant développé cet appareil.

Les constructeurs aéronautiques se sont lancés dans la technologie électrique pour tenter de réduire leurs coûts et limiter leur dépendance aux énergies fossiles.

Airbus, Rolls-Royce et Siemens se sont alliés en novembre pour développer un moteur hybride pour avions commerciaux.

Une start-up de la région de Seattle, bénéficiant d'un soutien financier de Boeing et de JetBlue Airways, a pour sa part annoncé en octobre un projet de commercialisation d'ici 2022 d'un petit avion hybride.

(Sanjana Shivdas à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service français)