Bogota annonce la reprise de négociations avec l'ELN

BOGOTA, 12 mars (Reuters) - Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé lundi la reprise des négociations de paix en Equateur entre son gouvernement et les rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN), suspendues le 29 janvier dernier à la suite d'une série d'attaques de l'ELN.

Bogota et l'ELN ont engagé des négociations en février 2017 pour tenter de mettre fin à cinquante ans d'insurrection du groupe armé.

Mais le mouvement d'obédience marxiste a repris ses attaques le 10 janvier dernier, quelques heures après la fin d'un accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, et alors que la reprise de négociations avec le gouvernement était programmée, entraînant la suspension du processus de paix par Bogota.

Les attentats attribués à l'ELN avaient alors coûté la vie à huit policiers et fait plusieurs dizaines de blessés.

Depuis cette date, l'armée colombienne a tué 34 rebelles dans des affrontements et l'ELN a tué 19 militaires.

"Depuis la fin du cessez-le-feu bilatéral, il y a eu trop de morts des deux côtés, trop de blessés, trop de victimes. C'est ce que nous devons faire cesser", a déclaré Juan Manuel Santos au cours d'une allocution télévisée.

"Et cela ne peut s'obtenir que par le dialogue", a ajouté le chef de l'Etat colombien, qui a dit espérer que les deux parties pourraient s'entendre sur une nouvelle trêve.

Juan Manuel Santos n'a pas précisé quand devaient reprendre les pourparlers, mais indiqué que les négociateurs du gouvernement repartiraient à Quito, la capitale équatorienne.

L'ELN a de son côté déclaré dans un communiqué qu'elle répondrait à l'appel de Santos à une reprise des discussions et réitéré sa volonté de conclure un nouveau cessez-le-feu bilatéral.

Fondée par des prêtres catholiques en 1964, l'ELN est considérée comme plus radicale et moins centralisée que les Farc (ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie), avec qui Santos a conclu un accord de paix en 2016, et qui se sont transformées en parti politique.

L'élection présidentielle de mai prochain pourrait déterminer l'avenir de ces pourparlers.

La gauche colombienne, dont l'ancien chef des négociations avec les Farc Humberto de la Calle, du Parti libéral, juge que les négociations sont positives mais ne sont pas une panacée.

La droite accuse Santos d'avoir conclu un mauvais accord de paix avec les Farc, en autorisant d'ex-rebelles à échapper à des peines de prison. (Julia Symmes Cobb Jean-Stéphane Brosse pour le service français)