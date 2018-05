Bond Brand Loyalty et Buljan Partners forment une alliance stratégique pour développer la présence mondiale et proposer des solutions d'engagement client transformatrices

Le partenariat exploite les connaissances mondiales et l'expertise locale pour réhumaniser les entreprises

NEW YORK, TORONTO et LONDRES, le 11 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Bond Brand Loyalty, importante agence d'engagement client, et Buljan & Partners basée à Madrid et Munich, cabinet de conseil axé sur la gestion centrée sur le client, l'expérience client et l'engagement, annonce un partenariat stratégique.



Bond et Buljan sont enthousiastes à l'idée d'associer leurs connaissances globales et leur vaste gamme de services, accélérant ainsi la croissance de chaque entreprise à l'échelle mondiale.

Grâce à la combinaison des connaissances et de l'expertise régionale, le partenariat renforcera la position sur le marché pour les deux entreprises et augmentera la valeur pour les clients entrant et opérant à l'international.

Les deux organisations acquerront une base de connaissances approfondie et des connaissances, services et capacités à l'échelle mondiale d'une valeur inestimable. Les conclusions d'études combinées comprennent l'étude Expérience client automobile (« Automotive Customer Experience ») de Buljan, le rapport de fidélité (« Loyalty Report ») annuel de Bond - le plus important de son genre à l'échelle mondiale - ainsi qu'une nouvelle étude sur l'Expérience humaine (« Human Experience ») lancée cette année. Ensemble, ces actifs représentent une source de renseignements complets qui éclairent les plans et décisions des clients.

« L'Amérique du Nord est le marché de la fidélisation et de l'expérience client le plus développé au monde ; nous sommes impatients de combiner l'expertise, le leadership et la réputation de Bond avec nos structures centrées sur les clients et notre expérience approfondie pour apporter une valeur ajoutée à nos clients », explique Silvana Buljan, Fondatrice et PDG de Buljan & Partners. « Cela nous permet d'aider nos clients à différencier l'expérience de leurs clients, et nous sommes ravis d'apporter l'expertise qui a si bien servi nos clients en Europe en Amérique du Nord ».



« Nous continuons de renforcer notre présence mondiale grâce à la croissance de notre équipe au Royaume-Uni et aux alliances stratégiques avec des organisations telles que Buljan, dont les employés deviennent une extension naturelle de Bond », a déclaré Bob Macdonald, Président-directeur général de Bond. « Lors des discussions avec Buljan, nous avons vu un partenaire qui partage notre philosophie de conception, de construction et d'exploitation de solutions d'engagement client et employé à travers les canaux humains et numériques afin d'accroître la fidélité à la marque et la valeur à vie du client. »

Avec des compétences complémentaires, Bond et Buljan se concentrent sur la ré-humanisation des affaires et sont prêts à fournir à leurs clients respectifs la profondeur des services qui répondent aux demandes des marques mondiales aujourd'hui et demain.

À propos de Bond Brand Loyalty

Bond Brand Loyalty est une agence mondiale d'engagement client spécialisée dans l'établissement de la fidélisation à la marque pour les marques les plus influentes et les plus précieuses au monde. Notre mission est de rendre le marketing plus gratifiant pour les clients, plus riche et plus résilient pour les marques, et d'offrir des résultats commerciaux rentables à nos clients. Nous établissons des relations mesurables, authentiques et durables grâce à une combinaison de services comprenant des solutions de fidélisation, l'expérience client, la recherche marketing, l'analyse client, les expériences de marque en direct et les plateformes technologiques exclusives. Consultez notre site Web, suivez nous sur LinkedIn et Twitter, ou contactez nous au 1-844-277-2663.

À propos de Buljan & Partners

Buljan & Partners est un cabinet de conseil international passionné par l'expérience client et employé, l'engagement client et la gestion centrée sur le client. Nous assistons nos clients en appliquant une approche unique qui se décompose en trois phases (START, CREATE, ENGAGE) (Démarrer, Créer, Engager) que nous considérons comme étant le cadre que les sociétés doivent appliquer pour se positionner comme centrées sur le client. Notre équipe multiculturelle et multidisciplinaire accompagne nos clients sur la voie d'une véritable orientation client à tous les niveaux organisationnels et fonctionnels, en considérant chaque projet comme étant un défi unique. La méthodologie de Buljan & Partners a évolué au cours des 15 dernières années, faisant des entreprises un meilleur endroit pour les clients et les employés. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

Contact :

Bond Brand Loyalty

Richard Lane, Directeur marketing

Richard.Lane@bondbrandloyalty.com

+1 (905) 696.5319 M. +1 (416) 844.9658

Buljan & Partners

Lisa Rottmann

rottmann@buljanandpartners.com

+34 914 488 882

