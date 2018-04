Bonds Europe: la confusion politique en Italie pèse sur les dettes du sud

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe se sont tendus lundi, sous le coup des difficultés persistantes pour former un gouvernement en Italie, le reste du marché bougeant peu à la veille d'un jour férié.

"Il y a eu beaucoup d'annonces contradictoires en Italie ces derniers jours sur la formation d'un gouvernement. Cette confusion et la perspective éventuelle de nouvelles élections en cas d'impasse a pesé sur les taux d'emprunt italien" et "par contagion sur les autres pays du sud de l'Europe", a relevé auprès de l'AFP Daniel Stefanetti, gérant obligataire de la société de gestion luxembourgeoise Ethenea.

L'ancien chef du gouvernement italien Matteo Renzi, actuel homme fort du Parti démocrate (PD), a durement attaqué dimanche soir Luigi Di Maio, chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), alors que les deux partis tentent de trouver un accord pour la formation du gouvernement.

En cas d'échec de ce nouvel axe, le M5S s'est déclaré favorable à de nouvelles élections.

"Cette situation crée une incertitude. A chaque fois que les investisseurs pensent qu'un accord va être trouvé, les taux italiens se détendent et inversement", a complété M. Stefanetti.

"En dehors de cette actualité, le marché est calme avec très peu de volumes", à la veille d'un jour férié sur de nombreux marchés européens, a ajouté l'expert.

La principale statistique du jour, à savoir l'inflation aux États-Unis, qui a touché l'objectif des 2% que la Réserve fédérale (Fed) estime sain pour l'économie, n'a pas eu d'impact significatif.

"Ces chiffres correspondent aux attentes" et ne changent pas non plus les prévisions des investisseurs concernant la réunion de la Réserve fédérale mardi et mercredi, la majorité d'entre eux tablant sur un statu quo, a noté M. Stefanetti

À 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a légèrement reculé 0,559% contre 0,571% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a aussi un peu reflué à 0,786% contre 0,796%.

Celui de l'Italie a progressé à 1,785% contre 1,741%, tout comme celui de l'Espagne à 1,280% contre 1,262%.

En dehors de la zone euro, le taux britannique a baissé à 1,418% contre 1,445%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se détendait légèrement à 2,940% contre 2,957% vendredi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,099% contre 3,125%. Le taux d'emprunt américain à deux ans s'établissait pour sa part à 2,484% comme la veille.

