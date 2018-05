Bonds Europe: la politique italienne continue à mettre les dettes du sud

Paris (awp/afp) - Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie, et dans son sillage celui des pays du sud de l'Europe, ont continué à se tendre lundi, la formation d'un gouvernement italien eurosceptique attisant les inquiétudes.

Les rendements des pays les plus solides se sont pour leur part détendus, jouant leur rôle habituel de refuge.

Deux mois et demi après les élections en Italie, le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont présenté lundi au président Sergio Mattarella, et à tout le pays, leur choix de chef du futur gouvernement populiste.

Le rendement italien à 10 ans se tend régulièrement depuis le 8 mai et atteint désormais son plus haut niveau depuis mars 2017.

Dans un premier temps, les investisseurs se sont inquiétés de la perspective de nouvelles élections, faute de coalition à même de former un gouvernement.

L'anxiété est devenue plus vive lorsque les deux partis antisystèmes ont commencé à se rapprocher et que des ébauches d'un programme commun évoquant notamment un effacement de dette de 250 milliards d'euros ont fuité dans la presse, et ce, même si ses responsables ont systématiquement assuré que les esquisses publiées étaient "dépassées".

Le "contrat de gouvernement" dévoilé lundi par les deux alliés n'évoque pas une sortie de l'euro mais tourne résolument le dos à l'austérité et aux "diktats" de Bruxelles.

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a lancé une mise en garde dimanche, en prévenant que la stabilité de la zone euro serait "menacée" si le prochain gouvernement ne respectait pas les engagements du pays sur la dette, le déficit et l'assainissement des banques.

Il s'est attiré une réponse cinglante de Matteo Salvini, qui a qualifié ces avertissements d'"inacceptables", en invitant les Français "à ne pas mettre leur nez dans les affaires des autres".

"Je n'ai pas demandé les votes et la confiance pour continuer sur la route de la pauvreté, de la précarité et de l'immigration: les Italiens d'abord !", a ajouté le chef de la Ligue, proche du Front national français.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie a fini en forte hausse à 2,390% contre 2,229% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de l'Espagne a aussi progressé à 1,508% contre 1,443%, tout comme celui du Portugal à 2,005% contre 1,868%.

En revanche, le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a reculé à 0,523% contre 0,579%, à l'instar de celui de la France à 0,818% contre 0,832%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a reculé à 1,476% contre 1,500%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis montait légèrement à 3,069%, contre 3,056% vendredi, comme celui à 30 ans à 3,207%, contre 3,197%. Le taux d'emprunt américain à deux ans s'établissait pour sa part à 2,565%, contre 2,547%.

afp/rp