Bonds Europe: le marché de la dette recherché, contexte géopolitique complexe

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays de la zone euro ont enregistré une petite détente mardi, le marché de la dette continuant de profiter d'un regain d'intérêt des investisseurs dans un contexte géopolitique complexe.

"Les actions sont chahutées ces derniers temps, elles font du yoyo, et la volatilité est plus forte", commente à l'AFP Axel Botte, stratégiste obligataire pour Natixis AM.

Dans ces circonstances, "il y a un mouvement de repli sur les taux", poursuit-il, le marché de la dette étant moins risqué que les actions. "Le coup de semonce sur les actions, de janvier à mi-février, a fait réfléchir, et il y a de plus en plus de réallocations vers la dette souveraine", ajoute le spécialiste.

La confirmation, lundi soir, d'une discussion entre le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et Liu He, le principal responsable économique chinois, a certes rassuré les opérateurs boursiers sur le début d'un dialogue entre les deux plus grandes puissances mondiales, mais la volatilité restait de mise.

"Les tensions avec la Russie et le retour du protectionnisme ne sont pas favorables en général aux actifs risqués", explique M. Botte.

Selon lui, le mouvement pouvait aussi être lié à des rachats de positions vendeuses sur les taux, à l'approche de la fin du premier trimestre, soutenant ainsi le marché de la dette.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a fini sur une détente, à 0,504% contre 0,524% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi le même mouvement, à 0,731% contre 0,757%.

Celui de l'Italie s'est pour sa part détendu un peu plus fortement à 1,875% contre 1,912%, tout comme celui de l'Espagne à 1,237% contre 1,261%.

En dehors de la zone euro, le taux britannique a clôturé sur un repli à 1,421% contre 1,440%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis reculait aussi à 2,817% contre 2,852% lundi, tout comme celui à 30 ans à 3,058% contre 3,086%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,296% contre 2,270%.

