Bonds Europe: le marché de la dette temporise avant le verdict de la Fed

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt ont évolué en ordre dispersé mardi en Europe dans l'attente du verdict de la Fed, les rendements de l'Allemagne et de la France se tendant très légèrement tandis que ceux des pays moins solides de la zone euro ont baissé.

"Depuis quelque temps, les marchés sont mis un peu sous pression de tous les côtés entre les craintes d'une guerre commerciale, le risque politique italien et les tensions que nous observons sur les dettes obligataires du secteur privé", a observé auprès de l'AFP Eric Bourguignon, directeur général délégué de Swiss Life Asset Management France.

A l'inverse, "les négociations sur le Brexit vont dans le bon sens avec une dédramatisation de la situation et une tendance au compromis", ce qui est plutôt un facteur rassurant pour les marchés, a-t-il complété.

C'est peut-être ce qui explique, selon lui, que "la plupart des dettes des pays les moins solides de la zone euro voient leurs +spreads+ (écarts de taux par rapport à la dette allemande, qui fait référence, NDLR) se réduire un peu".

Aussi "ces vents contraires de toutes natures qui soufflent sur les marchés, et peuvent plus ou moins s'annuler, expliquent que les mouvements soient limités sur les dettes d'Etat", a encore estimé M. Bourguignon.

Le sujet du jour pour les investisseurs restait surtout la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a débuté ce mardi et doit s'achever mercredi par une conférence de presse du nouveau président de l'institution, Jerome Powell.

Certains sujets font relativement consensus au sein du marché, notamment le fait que la banque centrale américaine va probablement réviser à la hausse ses prévisions de croissance et d'inflation, mais aussi remonter ses taux mercredi. En revanche, le nombre de ses futurs relèvements de taux pour 2018 et les années suivantes fait débat, a expliqué M. Bourguignon.

"Aujourd'hui, les marchés anticipent (...) trois hausses de taux d'ici fin 2018" mais un certain nombre de personnes "pensent qu'il n'est pas du tout exclu qu'elle procède à une hausse de taux supplémentaire en 2018 et même à d'autres hausses en 2019 et 2020", a-t-il souligné.

Or, "si la Fed laissait penser qu'elle pourrait accélérer le rythme de ses hausses de taux par rapport à ce qu'elle prévoyait en décembre 2017, cela pourrait secouer les marchés" qui, "sans croire à ce scénario, le redoutent", a conclu M. Bourguignon.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a fini en petite hausse, à 0,585% contre 0,569% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a suivi une trajectoire similaire, se tendant très légèrement à 0,825% contre 0,817%.

Celui de l'Italie a en revanche baissé, à 1,897% contre 1,965%, de même que celui de l'Espagne, à 1,308% contre 1,341%.

En dehors de la zone euro, le taux britannique a de son côté progressé à 1,485% contre 1,445%.

A la fermeture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se tendait à 2,878% contre 2,856% lundi, à l'instar de celui à 30 ans, à 3,113% contre 3,086%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,328% contre 2,308%.

