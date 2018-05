Bonds Europe: le marché prudent après l'annonce américaine sur l'Iran

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt en zone euro ont peu bougé mercredi, celui à 10 ans des Etats-Unis repassant pour sa part momentanément au-dessus de 3%, après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien.

"De nouvelles tensions sont apparues, parallèlement à l'augmentation des cours du pétrole", a souligné auprès de l'AFP Eliezer Ben Zimra, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et du rétablissement des sanctions contre Téhéran, les prix du baril se hissaient à leurs plus hauts niveaux depuis trois ans et demi.

"Avec la hausse du pétrole, les investisseurs anticipent une inflation plus élevée aux Etats-Unis et par conséquent ils prévoient que la Réserve fédérale américaine va continuer à remonter ses taux directeurs et le taux d'emprunt à 10 ans est revenu au-dessus de 3% momentanément", a complété M. Ben Zimra.

"En Europe, la semaine est plus calme du fait de nombreux jours fériés", a complété l'expert.

L'Italie continue néanmoins à être soumise à des "tensions localisées, liées à la probabilité de nouvelles élections" qui suscite des inquiétudes, mais il n'y a pas d'effet de contagion aux autres pays du sud de l'Europe.

À 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a fait du surplace à 0,559% contre 0,561% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le mouvement a été similaire pour celui de la France qui a terminé à 0,796% contre 0,806%.

Celui de l'Espagne s'est légèrement détendu à 1,304% contre 1,320% au lendemain d'une nette tension.

Mais celui de l'Italie s'est légèrement tendu à 1,882% contre 1,866%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique a dix ans a clôturé pour sa part en petite hausse à 1,457% contre 1,444%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis montait après être momentanément repassé au-dessus de 3%, à 2,998% contre 2,976% mardi, et celui à 30 ans s'élevait à 3,149% contre 3,130%. Le taux d'emprunt américain à deux ans s'établissait pour sa part à 2,526% contre 2,509%.

afp/rp