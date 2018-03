Bonds Europe: le marché quasiment stable au lendemain d'une forte détente

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a fini sans grand changement vendredi, temporisant au lendemain d'une forte détente provoquée par l'exacerbation des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui ont profité aux actifs sûrs.

Les investisseurs restaient attentifs aux derniers développements en matière de politique internationale, alors que le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi, une nouvelle salve de mesures protectionnistes ciblant Pékin.

Dénonçant "le vol de propriété intellectuelle américaine par les Chinois", Donald Trump a brandi la menace de sanctions sur les importations chinoises pouvant atteindre 60 milliards de dollars. L'administration américaine a désormais 15 jours pour publier une liste de produits qui seront frappés.

Ces annonces ont entraîné dans une spirale baissière les marchés boursiers, profitant aux valeurs refuge comme les rendements obligataires.

Après ce mouvement de forte détente initial, on observait ce vendredi "une session de stabilisation, sans mouvement fort", relève Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

"La journée d'hier était assez impressionnante en termes de variations (...) avec des inquiétudes sur les développements possibles. Il était assez logique de voir les taux baisser dans ce contexte d'incertitudes", analyse-t-il.

Toutefois, nuance le spécialiste, "le détail de ces mesures ne sera annoncé que dans une quinzaine de jours".

Si les marchés vont donc suivre attentivement les prochaines annonces et potentielles représailles de la Chine, les mouvements à venir "ne devraient pas totalement casser les positions stratégiques initiées en début d'année, et la vision globale sur la croissance et les politiques monétaires, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe", commente M. Lenoir.

"Nous restons sur une tendance en zone euro où la croissance est bonne, avec une Banque centrale européenne qui devrait avoir de la latitude pour remonter ses taux directeurs l'année prochaine", poursuit-il, estimant que la dynamique des derniers mois n'est donc pas modifiée durablement.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne s'est stabilisé à 0,527% contre 0,529% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France s'est lui légèrement détendu à 0,759% contre 0,769%, comme celui de l'Espagne à 1,269% contre 1,292%. Celui de l'Italie a également reculé, à 1,877% contre 1,886%.

En dehors de la zone euro, le taux britannique est resté stable à 1,445% contre à 1,440%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis s'appréciait très légèrement à 2,830% contre 2,824% jeudi, tout comme celui à 30 ans à 3,070% contre 3,062%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,268% contre 2,278%.

afp/rp