Bonds Europe: nette détente des taux allemand et français

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays jugés les plus solides de la zone euro ont enregistré un fort mouvement de détente vendredi, les investisseurs préférant miser sur ces valeurs refuge dans un contexte incertain.

"Il y a un mouvement d'aversion au risque" ou de "+flight to quality+, c'est-à-dire de report vers les actifs les plus solides, d'où la détente, principalement observée sur l'Allemagne", a expliqué à l'AFP Guillaume Rigeade, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild Asset Management.

A l'inverse, certains actifs considérés comme les plus risqués ont vu leurs taux monter, poursuit le spécialiste, qui souligne "une tension plus marquée sur l'Espagne".

Cette configuration du marché pourrait s'expliquer, selon lui, par "un week-end risqué" à la fin de la semaine prochaine, pendant lequel vont avoir lieu en Allemagne la fin du vote interne des militants sociaux-démocrates pour approuver ou rejeter le projet de gouvernement avec les conservateurs d'Angela Merkel le 2 mars et surtout les élections législatives en Italie le 4 mars.

En amont de cet agenda incertain, "nous pouvons imaginer que les investisseurs réduisent le risque de leur portefeuille", a relevé M. Rigeade.

Par ailleurs, les quelques indicateurs inscrits à l'agenda n'ont guère eu d'impact sur la séance alors que le taux d'inflation de la zone euro a légèrement ralenti en janvier à 1,3% sur un an, contre 1,4% en décembre, confirmant une première estimation datant du 31 janvier.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne s'est détendu à 0,653%, un plus bas depuis fin janvier, contre 0,706% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a suivi une trajectoire similaire, terminant à 0,933% contre 0,981%.

Celui de l'Italie a terminé quasiment stable à 2,067% contre 2,075%, alors que celui de l'Espagne s'est nettement tendu à 1,597% contre 1,518% après avoir atteint jusqu'à 1,622%, son niveau le plus élevé depuis début janvier.

En dehors de la zone euro, le taux britannique est descendu à 1,521% contre 1,546%.

A la fermeture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis évoluait à 2,868% contre 2,921% jeudi, celui à 30 ans s'établissant à 3,162% contre 3,206% tandis que celui à deux ans s'affichait à 2,226% contre 2,246%.

