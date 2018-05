Bonds: le taux d'emprunt italien pénalisé par les incertitudes politiques

Paris (awp/afp) - Le taux d'emprunt de l'Italie s'est de nouveau fortement tendu vendredi après un petit répit la veille, sur fond d'aversion au risque alors que l'incertitude politique dans la péninsule pèse.

L'Italie continuait en effet d'occuper les gros titres. Deux mois et demi après les législatives, le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue (extrême droite) préparent un programme commun et ont rendu public vendredi matin un "contrat de gouvernement".

S'ils ne prévoient plus d'"Italexit", une sortie unilatérale de la monnaie unique européenne, ils affichent leur refus de l'austérité prônée par Bruxelles, au risque d'isoler le pays.

"Il y a un projet de gouvernement, des initiatives budgétaires qui font peur à tout le monde", analyse pour l'AFP Axel Botte, stratégiste obligataire pour Ostrum AM.

Même "s'il n'est pas du tout sûr que cela aboutisse car le Mouvement 5 étoiles va consulter la base du parti ce week-end", précise-t-il, "après des mois de complaisance totale vis-à-vis de ce risque, les marchés se réveillent", juge le spécialiste.

Dans ces conditions, le "spread", c'est-à-dire l'écart entre le taux d'emprunt de la péninsule et celui qui a cours en Allemagne, le pays le plus "vertueux", continuait de s'accroître.

Ce mouvement d'aversion au risque s'est étendu, dans une moindre mesure, aux autres pays du sud de l'Europe, jugés moins solides, tandis qu'à l'inverse, ceux des pays jugés plus sûrs comme l'Allemagne et la France ont servi de valeur refuge.

"Il y a un peu de contagion du risque italien sur les autres dettes périphériques comme l'Espagne et le Portugal", souligne ainsi M. Botte.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie a fini en forte hausse à 2,229%, contre 2,115% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de l'Espagne a aussi monté, à 1,443% contre 1,408%, tout comme le taux du Portugal, à 1,868% contre 1,803%.

En revanche, le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a reculé à 0,579%, contre 0,640%, tout comme celui de la France à 0,832%, contre 0,871%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a clôturé à 1,500%, contre 1,563%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se détendait un peu à 3,076%, contre 3,111% jeudi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,217%, contre 3,246%. Le taux d'emprunt américain à deux ans s'établissait pour sa part à 2,545%, contre 2,565%.

afp/al