Bonduelle : Oddo reste à 'neutre' après les comptes annuels

02/03/2018 | 10:09

Oddo a confirmé ce vendredi son opinion 'neutre' ainsi que son objectif de cours de 39 euros sur Bonduelle.



L'analyste réagissait à la publication de comptes annuels marqués par une reprise de l'activité en Russie qui demeure néanmoins à confirmer. Au surplus, le redressement de la rentabilité de Ready Pac Foods a été décalé à 2018/2019 et les négociations commerciales sont difficiles en France, observe-t-il.



Si la rentabilité est maîtrisée en Europe en dépit de marché compliqués, Oddo ne décèle cependant pas de catalyseurs à court terme, d'où le maintien de son rating.





