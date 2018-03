Bordier & Cie SA : arrivée d'un Directeur de Clientèle Privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bordier & Cie (France) S.A. a annoncé l’arrivée de Henri Assila en tant que Directeur de Clientèle Privée. Depuis 2003 et jusqu’à novembre 2017, il accompagnait et conseillait dans la gestion de leur patrimoine une clientèle d’entrepreneurs et de dirigeants de grands groupes au sein du département Cadres Dirigeants de la Banque Transatlantique (Groupe CIC Crédit Mutuel), dont il est devenu Directeur en 2007.Âgé de 48 ans, Henri Assila est diplômé d'un Doctorat d'Histoire à l'Université Paris IV Sorbonne, d'un Master of Science en Relations Internationales de la London School of Economics et du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand. Il a débuté sa carrière en 1995 au sein du service juridique de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à l'ONU à Genève pour rejoindre le département des Affaires Politiques de l'ONU à New-York en 1997, et intégrer Merrill Lynch à Paris en 1998 comme consultant financier. Il devient en 1999 conseiller en gestion de patrimoine indépendant en 1999 chez Globinvest à Paris.