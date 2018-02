Bourse Zurich: SMI en nette baisse et sous 9000 points pour commencer la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse est retombée dans ses travers lundi, après avoir enregistré quatre clôture positives la semaine dernière. La séance s'est caractérisée par son calme, en l'absence de nouvelles d'entreprises mais surtout de la fermeture de Wall Street pour cause de jour férié (President's Day). La saison des résultats se poursuivra ces prochains jours à une allure modérée.

Le Swiss Market Index (SMI) n'a pas réussi à retrouver la marque des 9000 points, après l'avoir chatouillée en cours de séance.

La volatilité qui s'était emparée des marchés semble être retombée. En Suisse, le VSMI a par exemple chuté de 10% à moins de 16 points vendredi, alors qu'il était encore à près de 28 points il y a une dizaine de jours. Le recul de la volatilité constitue un "feu vert" pour les achats d'actions, selon un courtier.

Les intervenants n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent ce lundi. Ils attendent les différentes données macroéconomiques prévues cette semaine, notamment l'indice ZEW allemand en février et la confiance des consommateurs en zone euro mardi.

A la cloche, le SMI a perdu 0,87% à 8908,65 points, avec un plus haut à 8982,61 et un plancher à 8897,83 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'est délesté de 0,80% à 1465,38 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,90% à 10'260,82 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 25 ont reculé et quatre ont progressém alors que la volatile Aryzta a fini à l'équilibre.

Vifor (-2,2%), le bon Schindler (-2,1%) et Sika (-1,9%) ont subi les pertes les plus lourdes.

A l'autre bout du classement, les quatre assureurs cotés au SMI/SLI ont effectué un tir groupé. Swiss Life (+1,3%), Swiss Re (+0,7%), Bâloise (+0,4%) ont fini sur le podium. Zurich Insurance (+0,2%) doit se contenter de la médaille en chocolat.

Swiss Re a profité d'un article du Financial Times qui livre lundi de nouvelles indiscrétions sur les pourparlers en cours entre le réassureur et le japonais Softbank, autour d'une importante prise de participation du second dans le premier.

Le conglomérat diversifié nippon viserait entre 20 et 30% du capital du numéro deux mondial de la réassurance, croit savoir le quotidien financier de référence dans son édition de lundi. Swiss Re a aussi achevé son programme de rachat d'actions, reprenant pour près de 1 mrd CHF de ses propres titres.

UBS a relevé sa recommandation pour Swiss Life à "buy" de "neutral", ainsi que l'objectif de cours. Avec la reprise des indicateurs conjoncturels en Suisse, la BNS devrait petit à petit resserrer sa politique monétaire, ce qui améliorera les perspectives pour les assureurs, selon les analystes.

La banque aux trois clés a aussi réduit l'objectif de cours de Bâloise et confirmé "buy" et relevé la recommandation pour Helvetia (+1,7%, marché élargi) à "neutral" de "sell" et augmenté l'objectif de cours.

Aux bancaires, Credit Suisse a cédé 0,3% et UBS 0,4%. Julius Bär s'est replié de 0,8%.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé et Roche (-1,0% chacun) ont fortement pesé sur l'indice, mais moins que Novartis (-1,4%). Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et a confirmé "underperform". Les analystes ont notamment relevé que le groupe est devenu plus centralisé ces derniers temps, ce qui a entraîné une perte de capacité concurrentielle et de parts de marché.

SGS (-1,0%) a annoncé une collaboration avec l'entreprise anglaise de services Abdi, spécialisée dans les ressources humaines.

Clariant (-1,2%) a été rétrogradé à "hold", après "buy", par Vontobel qui a aussi raboté l'objectif de cours. Maintenant que l'actionnaire activiste White Tale a vendu sa participation, il n'y a plus de catalyseur pour le cours, a notamment commenté l'analyste. Clariant est actuellement plutôt sur un cours d'évolution que de révolution.

Sur le marché élargi, KTM (+0,3%) a franchi une nouvelle étape en vue de la reprise intégrale projetée de sa filiale Pankl Racing. La Bourse de Vienne a fixé lundi la décotation de Pankl au 31 mai.

Vetropack (-4,3%), Bellevue Group (-4,2%) et Banque Profil de Gestion (-4,0%) figurent parmi les derniers de classe. Relief Therapeutics (3,9%), Aevis (+3,1%) et Orascom DH (+2,4%) présentent les hausses les plus fortes de la séance.

fr/buc