Bourse Zurich: à nouveau dans le rouge, recul de 4,6% au SMI en février

Zurich (awp) - La Bourse suisse a comme prévu entamé la séance de jeudi sur une note négative. La veille, le SMI avait chuté sous les 8900 points, plombé par des prises de bénéfices. Sur l'ensemble du mois de février, l'indice vedette de SIX a perdu 4,6%.

Dans leur commentaire, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que la baisse de Wall Street mercredi s'explique encore par la tentative des investisseurs de digérer les propos du nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell mardi devant une commission de la Chambre des Représentants. L'indice VIX de volatilité a encore progressé à 19,85 points, un pic de clôture d'une semaine.

Sur le front économique, Le PIB de la Suisse a seulement progressé en termes réels de 1,0%, contre +1,4% l'année précédente. L'accélération conjoncturelle enregistrée en fin d'année n'a pas permis de compenser des premiers mois modérés, selon le Seco. L'année 2018 s'annonce cependant sous de meilleurs auspices.

En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé de façon indépendante par le cabinet IHS Markit et publié par le groupe de médias Caixin, s'est établi à 51,6 le mois dernier, contre 51,5 en janvier et décembre.

On attendait dans l'après-midi aux Etats-Unis les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les dépenses et revenus des ménages en janvier, les dépenses de construction en janvier et l'indice ISM d'activité dans l'industrie en février.

Vers 09h20, le SMI reculait de 0,51% à 8861,28 points. Le SLI cédait 0,75% à 1458,20 points et le SPI 0,52% à 10'205,68 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Roche et Nestlé se maintenaient dans le vert.

Adecco chutait de 6,4% et occupait la lanterne rouge, suivi par Kühne+Nagel (-2,1%) et Vifor (-1,7%). Le spécialiste du travail temporaire a vu sa croissance organique s'accélérer au quatrième trimestre. A l'exception du bénéfice net, les principaux indicateurs de rentabilité se sont toutefois inscrits en-deçà des attentes du marché. UBS a par exemple été déçu par la marge brute alors que l'endettement s'est révélé plus élevé que prévu.

Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "sell" pour Kühne+Nagel. L'analyste prévoit que la pression sur les prix va se maintenir dans la logistique, ce qui limite la croissance des recettes.

Dans le camp des poids lourds pharmaceutiques, Novartis cédait 0,9%. UBS a réduit l'objectif de cours et a confirmé "neutral". Le défi pour le groupe sera de compenser les pertes de chiffre d'affaires liées à l'expiration de brevets par de nouveaux produits. Roche perdait 0,5%.

La volatile Aryzta reculait de 1,2%. Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif et a confirmé "hold". L'analyste s'attend à de faibles résultats semestriels, mais sans surprise après le récent avertissement sur bénéfice.

Clariant perdait 0,8%. UBS a abaissé l'objectif de cours et a maintenu "neutral". Malgré le recul de près de 20% depuis le plus haut de l'année, l'action est encore traitée avec une prime par rapport aux concurrents. Les objectifs à moyen terme semblent actuellement hors de portée.

Aux bancaires, UBS cédait 0,9%, Credit Suisse 0,7% et Julius Bär 0,8%.

Sur le marché élargi, GAM perdait 0,2%. Le gestionnaire de fortune a augmenté sa rentabilité brute, mais la rentabilité nette a été plombée par une base de comparaison défavorable. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende inchangé.

Implenia gagnait 1,2%. Le groupe de construction a vu sa rentabilité reculer fortement en 2017, tout en restant légèrement supérieure aux attentes du marché. Les actionnaires se contenteront aussi d'un dividende inchangé.

SPS (-1,4%), Sunrise (+0,2%), Kardex (-0,7%), VZ Holding (-2,7%) et Orior (-0,3%) ont toutes publiés les résultats annuels et ont toutes annoncé une augmentation de dividende. Orior a en plus annoncé le rachat du producteur de jus Thurella.

Ascom (-3,3%) a pour sa part annoncé une réduction de dividende, malgré le retour aux chiffres noirs l'an dernier. Newron (+4,6%) a réduit sa perte annuelle et estime être suffisamment financé.

Leclanché (-1,3%) a annoncé avoir trouvé une solution à ses problèmes de fonds jusqu'au 2e trimestre 2019. Le développeur de solutions de stockage énergétique prévoit aussi d'enregistrer un bénéfice opérationnel brut (Ebitda) positif d'ici à 2020 et un chiffre d'affaires de 40 à 50 mio cette année. Mercredi, l'entreprise avait indiqué s'attendre à une perte non auditée de 40 mio CHF pour 2017.

