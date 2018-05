Bourse Zurich: autour de l'équilibre, Nestlé sous observation

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait autour de l'équilibre lundi matin, ne parvenant pas à renouer avec la performance positive en fin de semaine dernière. La solide progression de Wall Street vendredi dernier ne semblait également pas avoir d'influence. En Suisse, Nestlé se retrouvait sous observation, après avoir conclu un accord d'envergure avec le géant américain Starbucks.

Les principaux indices américains ont fini en forte hausse vendredi soir, après les commentaires du président de la Réserve fédérale de San Francisco, selon lequel la banque centrale américaine était "confortable" et ne serait pas "perturbée" si l'inflation dépassait l'objectif de 2% dans les prochains mois, ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.

Sur le front macroéconomique, les commandes industrielles en Allemagne ont marqué un repli inattendu de 0,9% en mars. En Suisse, les prix à la consommation en Suisse ont poursuivi leur hausse en avril (+0,2%) et les nuitées hôtelières ont augmenté de 4,9% sur un an en mars.

A 10h34, le SMI progressait marginalement de 0,07% à 8909,85 points, alors que le SLI gagnait 0,15% à 1474,62 points. L'indice élargi SPI prenait 0,42% à 10'602,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six baissaient et 24 montaient.

Lonza (+3,6%) se plaçait en tête des gagnants de la matinée, revigoré par un relèvement d'objectif de cours par Vontobel. Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique s'est offert vendredi un autosatisfecit non chiffré de son entame d'exercice en 2018. La direction a reconduit ses objectifs à très brève échéance et annoncé un changement dans les indicateurs de performance de l'entreprise.

Les cycliques Clariant (+2,6%) et Aryzta (+2,0%) affichaient également de solides performances.

L'attention des investisseurs se focalisait sur les trois poids lourds Nestlé (+0,6%), Roche (-0,2%) et Novartis (+0,3%). Le groupe alimentaire vaudois a conclu un accord de licence avec Starbucks pour la distribution de ses produits en dehors des échoppes de ce dernier. Nestlé effectuera un paiement initial en espèces de 7,15 milliards de dollars.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a quant à elle accordé au Tecentriq de Roche un statut de revue prioritaire pour le traitement d'un certain type de cancer des poumons.

Quant à Novartis, l'indien Aurobindo Pharma serait prêt à racheter les activités de médicaments génériques dermatologiques pour 1,6 milliard de dollars, selon la presse indienne.

Parmi les quelques perdants, UBS (-4,3%), traité hors dividende de 65 centimes soit autant que le repli du titre, affichait la plus importante baisse. La banque aux trois clés était précédée par Lafargeholcim (-0,3%), Credit Suisse (-0,2%) et Zurich Insurance (-0,2%).

Le réassureur a bouclé le premier trimestre sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers. Le résultat du premier partiel a été fortement affecté par un effet lié à une modification de la norme comptable US-GAAP, entrée en vigueur en début d'année.

Le géant des matériaux de construction dévoilera quant à lui mardi ses résultats trimestriels.

Sur le marché élargi, Oerlikon (-3,%) baissait sur des rumeurs concernant les participations suisses de l'investisseur russe Viktor Vekselberg. D'importants paquets d'actions pourraient se retrouver sur le marché, afin que l'oligarque puisse honorer sa dette auprès de Credit Suisse et UBS.

Selon Schweiz am Wochenende, les sanctions américaines contre des oligarques et sociétés russes, dont Viktor Vekselberg, touchent aussi Credit Suisse et UBS qui auraient accordé un total de 310 millions de francs suisses de crédits à M. Vekselberg.

Sulzer (-1,6%) et Schmolz+Bickenbach (-0,5%), dans lesquels M. Vekselberg détient également des participations, reculaient.

Leclanché (+11,7%) et Leonteq (+6,2%) montaient fortement, encouragés par un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par UBS.

