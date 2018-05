Bourse Zurich: bien orientée malgré le retrait américain de l'accord iranien

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait mercredi vers une ouverture favorable avant le congé de l'Ascension. La veille, Wall Street a mal réagi au retrait - pourtant pressenti - des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump a confirmé ses intentions en soirée. Le flux des nouvelles d'entreprises suisses était faible.

Dans la foulée du retrait de l'accord iranien, le locataire de la Maison blanche a annoncé le rétablissement de sanctions contre le pays des mollahs, plongeant la Bourse newyorkaise dans le rouge. Les entreprises étrangères qui font des affaires en Iran auront jusqu'à six mois pour se désengager, explique mercredi Mirabaud Securities.

Le retrait n'est pas une bonne nouvelle en soit, même si on imagine que Donald Trump reviendra à la table des négociations comme il l'a toujours fait, affirment les spécialistes du courtier genevois.

Quelques données macroéconomiques sont attendues dans la journée. Les investisseurs garderont à l'oeil les prix à la production pour avril et les stocks de pétrole hebdomadaires, publiés dans l'après-midi aux Etats-Unis.

La Bourse suisse sera fermée jeudi pour l'Ascension. Avant cette pause, le préSMI calculé par Julius Bär prenait 0,13% à 8956,10 points, à 8h20. L'ensemble des valeurs vedettes affichaient des progressions anecdotiques, à l'exception de Credit Suisse (-0,2%).

Zurich se démarquait du lot avec une progression de 1,6%. L'assureur a levé un coin du voile sur sa performance au premier trimestre, avec des primes brutes dans le secteur dommages en hausse de 5% (+1% à périmètre constant), à 9,3 milliards de francs suisses.

Adecco était proche de l'équilibre (+0,1%) après un relèvement de la recommandation par Jefferies à "hold". Le géant de l'intérim, qui a présenté mardi ses chiffres trimestriels, pourrait améliorer ses marges moyennant des mesures.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Geberit et SGS, tous deux stables. Nestlé et Richemont faisaient également du surplace après un commentaire positif respectivement de Jefferies et de la Banque royale du Canada.

Sur le marché élargi, Tamedia (pas de cours) a repoussé la reprise du courtier en publicité Goldbach en raison d'une enquête approfondie de la Commission de la concurrence.

Schaffner a enregistré une solide croissance des ventes au 1er trimestre. Bucher a repris une société chinoise active dans le domaine hydraulique.

fr/ol