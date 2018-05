Bourse Zurich: clôture dans le rouge, quatre blue chips en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Les investisseurs se sont focalisés sur les partiels des blue chips Adecco, Lafargeholcim, Swiss Life et Dufry.

A New York, Wall Street cédait du terrain en début de séance, alors que le président américain Donald Trump devait s'exprimer en cours de séance sur l'avenir d'un accord nucléaire avec l'Iran.

Sauf coup de théâtre spectaculaire, le président américain, qui n'a eu de cesse de dénoncer l'"horrible" accord conclu par Barack Obama, devrait rétablir, au moins partiellement, les sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire. "Il semble que le président se dirige vers une sortie de l'accord et la réinstauration de sanctions", a affirmé Karl Haeling de LBBW.

Sur le front conjoncturel, en Suisse, le taux de chômage, à 2,7% en avril, a atteint un plus bas depuis juillet 2012. La production industrielle en Allemagne est repartie en mars (+1,0%) et la Chine a fait état d'un rebond plus vigoureux qu'attendu des exportations pendant le même mois.

Le SMI a terminé en repli de 0,38% à 8944,90 points, avec un plus bas à 8913,73 et un plus haut à 8970,67. Le SLI a cédé 0,32% à 1479,73 points et le SPI 0,28% à 10'652,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, treize ont reculé et 17 avancé.

Lanterne rouge incontestée, Adecco (-5,1%) a vu son bénéfice net chuter de 26% à 130 millions d'euros sur un an. La performance est cependant révélée aux attentes. Le directeur général Alain Dehaze est confiant pour la suite. Dans un entretien avec AWP, il a dit observer "une consolidation de l'actuelle dynamique", aucun élément ne laissant augurer d'un affaiblissement.

Certains analystes ont notamment été surpris par l'ampleur du repli de la marge opérationnelle. "Au vu de l'actuel cycle économique, de telles mauvaises surprises sont particulièrement indigestes", a ainsi noté la Banque royale du Canada.

Lafargeholcim (-3,1%) a fortement baissé aussi. Le géant de matériaux de construction a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une stagnation des revenus et un tassement de sa rentabilité. La direction a pourtant reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Les analystes ont accueilli une performance "faible", "molle", voire "légère" dans le meilleur des cas, assortie d'indications "lacunaires" sur la marche des affaires.

Sonova (-3,4%) se glisse au 2e rang des plus gros perdants.

Le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry (+2,4%) a fait la meilleure performance du jour. Autre blue chip à avoir publié des données, Swiss Life (+0,8%) a aussi gagné du terrain. Ce dernier a connu une entame d'année favorable, à la faveur de la croissance sur les marchés internationaux, alors que le volume d'affaires sur son marché de référence est resté au point mort. Les analystes ont salué les données, en particulier la progression réalisée au niveau des frais et commissions.

Dufry a également bien démarré l'année, dégageant au premier trimestre des résultats opérationnels en hausse. Son directeur généra Julian Diaz a notamment indiqué que la croissance a encore été d'environ 5% en avril. Vontobel a salué la croissance organique de 7,1% et jugé le bond de la marge Ebitda (10,1%) "prometteur". Baader Helvea a également évoqué "un solide démarrage en 2018" et une hausse "impressionnante" des marges.

Hormis Dufry, les plus fortes progressions parmi les valeurs vedettes sont le fait de SGS (+1,1%) et Vifor (+0,9%). Ce dernier a obtenu un changement d'indication sur la notice pour le Veltassa aux Etats-Unis.

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach (-2,7%) a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre, profitant d'un prix de vente légèrement plus élevé et d'une hausse plus forte qu'attendue des volumes.

PSP (+0,1%) a amélioré sa rentabilité au premier trimestre. Le bénéfice net avant revalorisation a bondi de 8,7% à 43,2 millions de francs suisses, tandis que le produit des loyers a crû plus modérément.

Temenos (+1,8%) a remporté une commande en Irlande.

rp/lk