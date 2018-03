Bourse Zurich: clôture dans le vert après une journée calme

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi, en accélérant légèrement en fin de séance. L'indice vedette SMI a oscillé dans une fourchette relativement étroite d'une trentaine de points tout au long de la journée et a fini sous les 9000 points.

Wall Street a ouvert en hausse lundi soutenue par des données de l'emploi favorables de vendredi, tant sur le plan des créations de postes que des salaires, dont la progression a été modérée. Ainsi le spectre d'une hausse trop rapide de l'inflation, conduisant à un relèvement brutal des taux, s'est quelque peu éloigné.

Les données de l'emploi US laissent à penser que la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) vont pouvoir poursuivre leur retour très progressif à une politique monétaire moins accommodante. Dans cette optique les données sur l'inflation américaine attendues mardi seront scrutées avec grande attention.

En Suisse, la saison des résultats continue cette semaine avec, ce lundi, les chiffres de Tornos, Mikron, Belimo, VAT et IVF Hartmann. Le boulanger industriel Aryzta a révélé pour sa part ses résultats semestriels. Sensirion et Medartis ont par ailleurs présenté leurs projets respectifs d'IPO sur SIX.

A la clôture, le SMI a gagné 0,44% à 8970,74 points, avec un plus haut à 8982,9 et un plus bas à 8952,19. Le SLI a pris 0,41% à 1470,74 points et le SPI de 0,36% à 10'391,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont fini en hausse, six en repli et Swisscom et Vifor stables.

Dufry (+1,6%) s'est distingué comme le plus grand gagnant, suivi des bancaires. UBS (+1,2%), Julius Bär (+1,0%) et Credit Suisse (+0,9%) ont complété le peloton de tête.

Les assurances ont eu le vent en poupe, Zurich (+0,8%), Swiss Life (+0,6%), Bâloise (+0,5%) et Swiss Re (+0,4%) ayant toutes terminé dans le vert. Zurich Insurance a annoncé avoir renforcé son activité d'assurance voyage Cover-More en Amérique latine grâce à diverses acquisitions. Le groupe zurichois a mis la main sur un total de 19 sociétés spécialisées dans ce secteur pour un montant non précisé.

Dans le camp des poids lourds, Novartis et Roche (chacun +0,4%) ainsi que Nestlé (+0,3%) ont tous les trois fini en hausse. Le président de Novartis pour la Suisse, André Wyss, a démissionné de ses fonctions "afin de poursuivre sa carrière en dehors de l'entreprise". D'autres changements à la direction sont également intervenus.

Lanterne rouge, Aryzta (-2,3%) a connu un premier semestre 2017/18, clos fin janvier, très difficile. La contreperformance était toutefois attendue, après un nouvel avertissement sur résultats fin janvier, le cinquième d'affilée. Le groupe zurichois est parvenu à dépasser certaines prévisions des analystes.

Dans son commentaire, UBS a estimé que le titre restera sujet à la volatilité. Pour la BC de Zurich, si les ventes en Amérique du Nord sont un peu meilleures que prévu, l'activité en Europe a déçu. Baader Helvea craint que les restructurations en cours ne soient accompagnées de coûts supplémentaires. Pour Vontobel, les coûts de restructuration sont importants et devraient continuer à l'être.

Outre Aryzta, on retrouvait parmi les grands perdants le bon Schindler (-1,5%) ABB (-0,6%) et Sika (-0,3%).

Société Générale a abaissé l'objectif de cours de Clariant (+0,2%) et a confirmé "buy". Après que Clariant s'est défendu avec succès contre les attaques de White Tale et a trouvé en Sabic un nouvel actionnaire de référence, les analystes s'attendent à une reprise de la croissance.

Sur le marché élargi, VAT (+3,2%) a affiché des résultats record en 2017, avec un bénéfice net en progression de 72,1% à 115,7 mio CHF. Les actionnaires recevront un dividende inchangé de 4,00 CHF par action.

Le fabricant de tours Tornos (-1,4%) a confirmé son retour aux chiffres noirs l'an dernier, avec un bénéfice de 8,2 mio CHF. Le dividende sera de 0,15 CHF. L'analyste de Vontobel a notamment relevé que les vents contraires se sont nettement calmés ces derniers pour le groupe prévôtois.

IVF Hartmann (+3,7%) a vu son chiffre d'affaires et la rentabilité se contracter en 2017. Les actionnaires se verront malgré tout proposer un dividende relevé de dix centimes à 2,50 CHF par titre.

Le bénéfice de Mikron (+5,7%) a diminué de moitié à 1,2 mio CHF, mais le conseil d'administration propose de maintenir un dividende inchangé de 0,05 CHF.

Le fabricant de systèmes de micro-traction Belimo (-3,3%) a vu ses recettes et bénéfices augmenter en 2017. Fort de perspectives encourageantes pour le nouvel exercice, la société de Hinwil a amélioré la rémunération des actionnaires de 10 CHF pour la porter à 85 CHF par action.

Sensirion et Medartis ont présenté les détails de leur prochaine entrée en Bourse. Le premier sera coté dès le 22 mars et le second dès le 23.

