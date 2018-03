Bourse Zurich: dans le rouge à cause des craintes de guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative vendredi. L'ambiance a été plombée par la perspective de guerre commerciale sino-américaine. Le SMI qui s'était repris alors que Wall Street entamait sa séance sur une tentative de remontée, a de nouveau plongé sur la fin, les indices fléchissant aussi à New York. Il a fini un peu au dessus de son plus bas du jour.

Le président américain a imposé jeudi de nouvelles sanctions visant les importations en provenance de Chine et pouvant culminer à "60 milliards de dollars". L'administration américaine dispose de 15 jours pour publier une liste de produits qui seront frappés par ces mesures.

Par ailleurs, la Chine a dévoilé vendredi une liste de 128 produits ou lignes tarifaires - fruits, éthanol, porc, aluminium recyclé,... - sur lesquels elle appliquera des droits de douane de 15% ou 25% en cas d'échec de négociations avec Washington.

Toutes ces inquiétudes ont permis à l'or de progresser en fin de semaine et d'atteindre son plus haut niveau face au dollar depuis un mois, soutenu par les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le ravivement des tensions entre les deux plus grandes économies du monde a favorisé l'or, considéré comme une valeur refuge, ont fait valoir les analystes de Commerzbank.

Sur le plan macroéconomique, les prix à la consommation ont augmenté de 1% en février au Japon sur un an, après une hausse de 0,9% lors des trois mois précédents. Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont rebondi plus que prévu en février, augmentant de 3,1% à 247,7 mrd USD. Les analystes n'attendaient qu'un rebond de 1,5%.

Les ventes de maisons neuves américaines ont légèrement baissé en février, de 0,6% à 618'000, alors que les analystes attendaient 620'000. C'est le plus faible niveau depuis quatre mois.

Le SMI a terminé en baisse de 0,80% à 8569,08 points avec un plus bas à 8549,15 et un plus haut à 8639,34. Sur l'ensemble de la semaine, il a chuté de 3,53%. Le SLI a perdu vendredi 0,79% à 1409,23 points et le SPI 0,77% à 10'006,38 points. Sur les trente valeurs vedettes 26 ont fini dans le rouge et quatre dans le vert.

Les plus gros perdants sont Dufry (-1,8%), Aryzta et Zurich (chacun -1,6%).

Aux bancaires, Credit Suisse (-1,35%) a reculé le plus nettement. Le rapport annuel de la banque aux deux voiles révèle que son patron Tidjane Thiam a vu sa rémunération se replier à 9,7 mio CHF au titre de l'exercice écoulé. Julius Bär cédait 0,3% et UBS 0,7%.

Dans le camp des gagnants, on trouve Clariant (+0,4%), Swisscom, Givaudan et Vifor (tous +0,1%).

Roche (-0,2%) a bien limité la casse. Le groupe bâlois a décroché une autorisation de commercialisation pour son anticorps bispécifique Hemlibra (emicizumab) au Japon, qui devient le troisième grand marché à s'ouvrir à ce nouveau médicament, après les Etats-Unis en novembre dernier et l'Union européenne fin février. Nestlé a cédé 0,5%.

Novartis (-1,4%) a annoncé jeudi soir une extension d'indication de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son médicament Tasigna (nilotinib) pour le traitement de jeunes patients atteints d'une forme rare de leucémie, et s'est félicité ce matin de résultats d'étude de phase III concluants sur l'efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS).

Sandoz, filiale de Novartis dédiée aux génériques, a par ailleurs obtenu un préavis positif de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne de contrôle des médicaments (EMA) pour un biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab.

Le chimiste du bâtiment Sika (-0,7%) a annoncé la mise en service d'un site de production de mortier au Vietnam.

Sur le marché élargi, le spécialiste des produits structurés Leonteq (+7,0%) tirait son épingle du jeu. Baader Helvea a entamé jeudi soir la couverture du titre à "buy", évoquant un modèle d'affaires unique sans concurrence directe et un potentiel de croissance sous-estimé.

Le fabricant de composants électriques Lem (-3,8%, dans de faibles volumes) est passé sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires mené par Wemaco Invest et Swisa Holding, qui a porté sa participation à 50,01% du capital-actions.

Le spécialiste de la découpe et de l'usinage de métaux Adval Tech (-2,9%) et celui des solutions de convoyage Interroll (-10,0%) ont publié leurs résultats annuels.

Medartis (61,96 CHF, prix d'émission 48 CHF) a réussi son entrée sur SIX. Les deux autres petits nouveaux de la semaine Sensirion (-1,8%) et Asmallworld (-2,4%) en début de semaine ont perdu quelques plumes.

rp/lk