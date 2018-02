Bourse Zurich: dans le rouge après les déclarations du patron de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note plus faible. Le SMI restait nettement sous la barre des 9000 points qu'il avait repassée à la hausse dans le courant de la séance de la veille. Le recul s'explique principalement par celui de Wall Street qui a encore nettement fléchi mardi après les clôtures en Europe, ont relevé des courtiers.

Le thème principal est constitué par les déclarations du nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, mardi devant une commission de la Chambre des Représentants. Dans leur commentaire du matin, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que si M. Powell n'a pas manqué à l'exercice, il a tout de même "(re)confirmé l'amélioration de la vigueur économique américaine et de l'inflation en adoptant un ton (très) 'hawkish'". Dans la foulée, et sans surprise, notent les experts genevois, la volatilité a bondi de près de 20% à plus de 18 points.

En Suisse, la saison des résultats connaît un nouveau pic avec, notamment, les chiffres de Kühne+Nagel pour les blue chips et ceux d'un grand nombre de sociétés du marché élargi.

Sur le front économique, on suivra notamment cet après-midi la 2e estimation du PIB américain au 4e trimestre, ainsi que l'activité économique dans la région de Chicago en février et les promesses de vente de logements en janvier.

Le baromètre conjoncturel du KOF s'est stabilisé à niveau élevé en février. Il a gagné 0,4 à 108,0 points, comme prévu par les économistes qui l'attendaient entre 104,9 et 109,0 points.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait se tasser légèrement en mars, altéré par l'incertitude politique persistance, tout en restant soutenu par la robustesse de l'emploi, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK publiée mercredi.

Vers 9h20, le SMI reculait de 0,48% à 8949,02 points, le SLI de 0,48% à 1475,14 points et le SPI de 0,48% à 10'306,46 points. Sur les trente valeurs vedettes, trois seulement progressaient, le reste reculait.

Kühne+Nagel (-4,0%) tenait la lanterne rouge, suivi par Aryzta (-1,4%) et Geberit (-0,9%). Le groupe de transport et logistique a poursuivi sa dynamique de croissance au cours de l'exercice 2017, porté par la hausse robuste des volumes dans tous les segments, ainsi que du produit brut. Les actionnaires se verront proposer une rémunération en légère hausse.

Pour expliquer le fort recul, des courtiers relèvent qu'après avoir atteint un niveau historiquement élevé, le titre a fortement reculé ces dernières semaines. La plupart des intervenants estiment le mouvement justifié au vu de la performance observée au dernier trimestre 2017 et de la pression sur les marges.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,7%), Roche (-0,6%) et Novartis (-0,3%) pesaient plus ou moins nettement sur l'indice. Jefferies a réduit l'objectif de cours de Nestlé et a confirmé "hold". L'analyste estime que le nouveau patron Mark Schneider fait du bon travail, mais il est difficile de modifier le cap du paquebot agroalimentaire et de nombreux défis subsistent.

La Commission européenne a approuvé le médicament Hemlibra de Roche pour le traitement de l'hémophilie, a annoncé mardi le laboratoire bâlois. Ce traitement peut être utilisé à titre préventif chez les personnes atteintes d'hémophilie de type A avec des inhibiteurs de facteur VIII. Le produit est déjà homologué depuis novembre 2017 aux USA dans cette indication.

Aux bancaires, Credit Suisse et UBS cédaient chacune 0,6% et Julius Bär 0,4%.

Givaudan (-0,3%) reculait après que Barclays a réduit l'objectif de cours et confirmé "underweight". Les attentes de consensus au niveau ebitda devront être revues à la baisse à cause de l'influence des prix des matières premières sur les marges, a notamment relevé l'analyste, qui juge en outre élevée la valorisation de l'action.

Dans le petit camp des gagnants, LafargeHolcim (+0,6%) précédait Bâloise (+0,1%) et Swiss Life (+0,03%). UBS a relevé l'objectif de cours de Swiss Life et a confirmé "buy". L'analyste estime que l'assureur est bien positionné pour cette année et les suivantes, après de solides résultats 2017. Swiss Re perdait 0,3% et Zurich 0,1%.

Sur le marché élargi, Sulzer (-3,4%), Valora (-3,6%), Georg Fischer (-1,2%), Cassiopea (-0,3%), EFG International (-7,5%) et Zehnder (-0,6%) reculaient après la publication des résultats 2017. APG SGA (+0,1%) et Intershop (+0,2%) gagnaient un peu de terrain.

Leclanché chutait de 14,7% après avoir annoncé attendre une perte de 40 mio CHF pour l'exercice 2017.

Cham (pas traité) a finalisé la vente de ses activités papier pour un montant de 146,5 mio CHF qui permet de générer 125 mio CHF de liquidités.

rp/lk