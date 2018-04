Bourse Zurich: gueule de bois après le week-end pascal

Zurich (awp) - La reprise était difficile pour les indices helvétiques mardi, après une longue pause pascale. Ouverte dès lundi, la place new-yorkaise a pâti des répliques sur plusieurs grandes cotations technologiques du séisme lié à l'utilisation indue de données personnelles par Facebook, ainsi que de la recrudescence des bisbilles commerciales entre Washington et Pékin.

Les nouvelles d'entreprises en Suisse n'étaient pas de nature, ni d'envergure suffisante, pour inverser la tendance. Sur le front conjoncturel, l'indice des responsables d'achats (PMI) en zone euro pourrait amener un peu d'animation dans le courant de la matinée.

A 09h18, le SMI reculait de 0,89% à 8663,35 points, le SLI abandonnait 0,98% à 1420,57 points et le SPI lâchait 0,89% à 10'099,14 points. L'ensemble des 30 valeurs vedettes s'affichait en baisse.

Sur les principaux indices SMI et SLI, Lonza (-1,9%), Credit Suisse (-1,4%) et Sika (-1,3%) affichaient les plus forts replis, tandis que Zurich Insurance et Dufry (tous les deux -0,2%), aindi que Sonova et Roche (tous les deux -0,4%) minimisaient les pertes.

jh/al