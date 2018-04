Bourse Zurich: juste dans le vert après le PIB américain

Zurich (awp) - Après avoir évolué sans tendance claire en début de séance, la Bourse suisse, qui avait opté pour le rouge vers le milieu de journée, a retrouvé le vert dans le sillage de la publication du PIB américain au 1er trimestre, avant d'hésiter à nouveau sur la direction à prendre pour tout de même finir juste dans le vert.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en début de séance, des résultats mitigés d'entreprises pesant diversement sur la tendance malgré une envolée du cours du géant Amazon au plus haut niveau de son histoire.

"Les actions sont pour la majeure partie en hausse et profitent d'une flopée de résultats d'entreprises solides avec en vedette Amazon et les membres du Dow Jones Microsoft et Intel", ont observé les analystes de Charles Schwab.

La croissance de l'économie américaine s'est quant à elle affichée au premier trimestre à un niveau plus élevé que ne le prévoyaient les analystes, à 2,3% en rythme annuel contre 2,1% attendu. Même si c'est inférieur à la progression du dernier trimestre de 2017 (2,9%), il s'agit du meilleur trimestre hivernal depuis deux ans.

La croissance du premier trimestre "aurait sans doute été plus proche de 2,9% sans l'effet +gueule de bois+ connu après la hausse des dépenses automobiles et immobilières du quatrième trimestre liées aux tempêtes" qui ont frappé les Etats-Unis au second semestre, à indiqué Chris Low de FTN Financial.

Dans la zone euro, la confiance économique a stagné en avril. L'indice s'est affiché à 112,7 points, contre 112,6 en mars et alors que les analystes l'attendaient à 112,0.

En France, la croissance économique a fortement ralenti au premier trimestre, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent. En Allemagne, le taux de chômage est resté stable à 5,3% en avril, plus bas depuis la réunification en 1990.

En Grande-Bretagne, la croissance a freiné à 0,1% au 1er trimestre, pire performance depuis cinq ans. Les analystes attendaient une hausse de 0,3%.

La Banque du Japon (BoJ) a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante, alors que la production industrielle a de nouveau augmenté et que le taux de chômage s'est maintenu à un niveau très bas en mars au Pays du Soleil levant.

Sur le plan politique, les dirigeants des deux Corées se sont engagés à oeuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et d'une paix permanente à l'occasion d'un sommet historique.

Le SMI a terminé en petite hausse de 0,09% à 8843,02 points, avec un plus haut à 8849,51 et un plus bas à 8815,90. Sur la semaine, l'indice a gagné 0,4%. Vendredi, le SLI a grignoté 0,04% à 1462,80 points et le SPI a gagné 0,14% à 10'485,83 points. Sur les trente valeurs vedettes, quinze ont progressé, douze reculé et trois ont fini stables.

Les bancaires Credit Suisse (-1,0%) et Julius Bär (-0,8%) ont reculé le plus nettement avec Kühne+Nagel et UBS (chacun -0,6%). Barclays a relevé l'objectif de cours de CS mais a maintenu la recommandation "underweight". L'analyste reste prudent car il voit des risques au niveau des attentes du consensus. L'assemblée générale s'est tenue sans accroc pour la grande banque.

Dans le camp des gagnants, Dufry (+1,3%), Aryzta (+1,2%) et Bâloise et Givaudan (chacun +0,6%) occupent le podium.

Swatch (+0,5%) a bien progressé, alors que Richemont (-0,3%) a fini dans le rouge. Dans le cadre d'une étude sectorielle, Credit Suisse a relevé les objectifs de cours pour les deux titres du luxe, notamment en raison de l'affaiblissement du franc qui rend les montres helvétiques plus abordables.

Parmi les poids lourds, Novartis (+0,4%) précède Nestlé (+0,3%) et Roche (+0,2%). Roche a obtenu du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP), une recommandation pour l'homologation du Perjeta en traitement postopératoire (adjuvant), en combinaison avec l'Herceptin et une chimiothérapie, contre le cancer du sein HER2 positif à un stade précoce. La décision définitive de la Commission européenne doit tomber sous peu.

Au lendemain des chiffres, le bon de participation Schindler (+0,2%) a encore gagné un peu de terrain. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a relevé sa recommandation à "surpondérer", alors que Vontobel et Kepler Cheuvreux ont revu leurs objectifs de cours respectifs, à la baisse pour l'un et à la hausse pour l'autre.

Sur le marché élargi, le spécialiste des techniques de sécurité Dormakaba (+0,6%) a racheté pour un montant non dévoilé des activités dans le secteur du contrôle des immeubles (PAS) du chinois Cambaum Group.

EFG International (+1,1%) a vu sa masse sous gestion augmenter de 0,7% depuis fin 2017, pour atteindre 143 millions de francs suisses, et ce malgré la piètre performance constatée en Suisse centrale, au Tessin et en Italie.

Au lendemain des chiffres de Straumann (+5,2%), Kepler Cheuvreux a recommandé l'achat du titre et a relevé son objectif de cours.

Leonteq (+0,9%) a annoncé l'ouverture au 1er mai d'une filiale au Japon, qui devrait renforcer son assise asiatique.

Asmallworld a repris 25,8% après avoir vu son cours chuter en fin de séance jeudi, suite à l'ouverture d'une enquête pour manipulation de cours par l'autorité allemande de surveillance des marchés financiers (Bafin). L'entreprise a souligné que l'enquête n'était pas dirigée contre elle mais contre des parties tierces non précisées.

