Bourse Zurich: la tentative de rebond fait long feu, retour vers l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait tenté un net rebond en tout début de séance, n'évoluait plus que juste autour de l'équilibre jeudi en milieu de séance. A l'ouverture, le marché avait encore été soutenu par les solides performances de Wall Street, où le Dow Jones a battu de nouveaux records mercredi soir. La saison des premiers résultats annuels commence lentement à prendre de la vitesse avec les chiffres d'affaires de Geberit et de Galenica.

"Le Dow Jones s'est payé le luxe de connaître sa plus forte progression (en terme de points) depuis l'élection présidentielle et un nouveau record. Le S&P 500 et le Nasdaq ont aussi brisé de nouveaux plus hauts historiques", ont rappelé les analystes de Mirabaud Securities.

Sur le front économique, la Chine a vu sa croissance accélérer à 6,9% en 2017, un sursaut attendu après avoir enregistré l'année précédente sa pire performance depuis plus d'un quart de siècle (6,7%), et signe d'une conjoncture plus favorable pour le géant asiatique. C'est la première fois depuis 2010 que l'activité accélère pour la deuxième économie mondiale.

Au Japon, la production industrielle a augmenté de 0,5% sur un mois en novembre, un chiffre légèrement inférieur à ce qui avait été annoncé initialement (+0,6%).

On attendait encore dans l'après-midi aux Etats-Unis l'activité industrielle dans la région de Philadelphie en janvier, les mises en chantier de logements en décembre ainsi que les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Vers 11h50, le SMI grignotait encore 0,04% à 9443,37 points, avec un plus haut à 9494,54 et un plus bas à 9432,49. Le SLI gagnait 0,22% à 1553,03 points et le SPI était stable à 10'863,94 points. Sur les trente valeurs vedettes, seize montaient, treize reculaient et Sika était inchangé.

Geberit (+5,4%) tenait largement la plus haute marche du podium. Le spécialiste de la technique sanitaire a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 2,91 mrd CHF, un montant supérieur aux prévisions du marché.

UBS (+1,6%) rebondissait nettement après les pertes de la veille. Pour Credit Suisse (+0,9%), l'expert a aussi relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy".

Derrière Geberit et UBS, Dufry (+1,3%) montait sur la 3e marche du podium.

Macquarie a abaissé la recommandation de Zurich (+0,2%) à "underperform" de "neutral", tout en relevant l'objectif de cours. L'analyste attend un relèvement de dividende à 17,50 au titre de l'exercice écoulé, après 17,00 CHF pour 2016. Il anticipe par ailleurs des difficultés persistantes pour le groupe zurichois.

Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,1%) freinait la tendance, au surlendemain de l'annonce de la vente à l'italien Ferrero de son activité de confiserie aux Etats-Unis pour 2,8 mrd USD en numéraire. Le géant de Vevey va par ailleurs déplacer de Broc, dans le canton de Fribourg, à York au Royaume-Uni son centre de recherche sur le chocolat dès le 1er mai. L'usine de Broc n'est en revanche pas menacée.

Les deux valeurs pharmaceutiques Novartis (-0,7%) et Roche (-0,4%) pesaient sur l'indice. Liberum a réduit l'objectif de cour du bon de jouissance Roche et a confirmé "buy". L'analyste juge que les prévisions de croissance de ses confrères sont trop prudentes.

Sandoz, filiale de Novartis, a conclu avec le laboratoire indien Biocon un partenariat en vue du développement, de la production et de la commercialisation de médicaments biosimilaires dans les domaines immunologique et oncologique.

Vifor (-1,9%) et Lonza (-1,0%) précédaient Novartis au classement des trois plus gros perdants.

Sur le marché élargi, Galenica (-0,5%) a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,21 mrd CHF, en hausse de près de 7% sur un an. Le groupe table toujours sur une rentabilité (Ebit) étoffée de 7% à 12% en comparaison annuelle. Vontobel a été positivement surpris de la progression de l'unité Services, mais relève que les chiffres des divisions Marques et Produits sont un peu décevants.

Meyer Burger (+3,1%) prévoit de "légèrement" réduire sa perte nette en 2017, après avoir subi un résultat négatif de 97,1 mio CHF l'année précédente. Vontobel a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Si le chiffre d'affaires a dépassé ses attentes, l'analyste a en revanche été déçu par les entrées de commandes.

Ascom (-0,4%) a remporté mercredi un appel d'offre pour un contrat de maintenance et de services avec l'hôpital de Helsinki en Finlande pour 3,8 mio EUR.

Temenos (-1,7%) buvait la tasse. Les analystes de Goldman Sachs recommandent désormais le titre à la vente. Si les fondamentaux sont bons, la valorisation du titre est exagérée, a commenté l'analyste.

