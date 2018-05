Bourse Zurich: le SMI attendu en modeste hausse dans un marché calme

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère progression lundi, tentant d'enchaîner sur le rebond de vendredi soir. Dans une séance s'annonçant relativement calme, quelques valeurs vedettes étaient recherchées, notamment Sika qui s'était envolée avant le weekend après un accord longtemps anticipé avec Saint-Gobain.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la clôture des indices américains", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities. Selon ces derniers, "tous les yeux seront néanmoins rivés, en ce début de semaine, sur l'évolution du prix du baril de pétrole et du dollar", après le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien.

Autant l'agenda des entreprises que macroéconomique était quasiment vide ce lundi. En Suisse, Flughafen Zürich publiera après la clôture de la Bourse suisse les statistiques de passagers en avril.

A 08h18, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär augmentait de 0,05% à 8978,79 points.

Sika (+1,7%) faisait figure d'exception, poursuivant sur la très forte progression de vendredi (+8,3%). Le groupe zougois avait profité de l'annonce d'un accord avec Saint-Gobain mettant fin au litige opposant les deux groupes depuis près de trois ans et demi sur la prise de contrôle du premier par le second. Credit Suisse a par ailleurs rehaussé l'objectif de cours et la recommandation du titre.

Roche (+0,3%) affichait une modeste progression. Le groupe pharmaceutique a promis de dévoiler de nouveaux résultats obtenus en phase III avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A, l'Hemlibra (emicizumab), lors du congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui se tiendra du 20 au 24 mai à Glasgow.

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,7%) et Nestlé (-0,2%) connaissaient des fortunes diverses. Les analystes de Jefferies ont relevé l'objectif de cours du premier.

Parmi les perdants, se trouvaient les assureurs Swiss Re (-0,3%), Swiss Life (-0,2%) et Zurich Insurance (-0,3%), ainsi que les bancaires UBS (-0,2%) et Credit Suisse (-0,4%).

