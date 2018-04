Bourse Zurich: le SMI fini à l'équilibre, Vifor grand perdant

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé à l'équilibre vendredi à l'issue d'une séance en dents de scie, Vifor s'inscrivant comme le plus grand perdant. Outre-Atlantique, les indices reculaient malgré une ouverture positive, sous la pression de plusieurs valeurs bancaires ayant pourtant dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

"Les tensions géopolitiques se sont calmées, mais la confiance n'a pas encore été complètement restaurée. Les courtiers ont toujours à l'esprit la situation en Syrie (...) et la possibilité d'une guerre commerciale subsiste en arrière plan", a souligné CMC Market dans une note.

Au niveau macroéconomique, le moral des ménages s'est replié en avril aux Etats-Unis. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a confirmé ses prévisions de la demande de pétrole sur l'année en cours, évoquant toutefois des facteurs d'incertitude. L'Allemagne a de son côté confirmé le taux d'inflation en mars à 1,6%.

La Chine a fait état d'un déficit commercial inattendu en mars, assorti d'un bond de 19,4% de l'excédent commercial avec les Etats-Unis au premier trimestre. Le volumes des prêts bancaires a augmenté en mars, mais moins qu'attendu, ce qui risque de peser sur l'activité économique.

A la clôture, le SMI a pris 0,02% à 8776,17 points, le SLI 0,11% à 1441,14 points et le SPI 0,08% à 10'295,28 points. Sept des trente valeurs vedettes ont reculé, Zurich a fini stable et 22 ont gagné du terrain.

Au niveau des "blue chips", les annonces ont été rares. Le laboratoire Vifor (-7,7%, 143,85 francs suisses) a fini lanterne rouge, pénalisé par une dégradation de recommandation à la vente par UBS. Le titre a bondi de 30% sur les six derniers mois et sa valorisation est élevée, ont estimé les analystes.

Deuxième grand perdant, la volatile Aryzta a perdu 2,4%, sans information particulière. Troisième bonnet d'âne, Julius Bär (-1,9% ou -1,10 francs suisses) a également fini en repli, mais le titre s'est négocié hors dividende de 1,40 franc. Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse (-0,6%) et UBS (+0,2%) ont évolué de manière contrastée.

Parmi les poids lourds, Novartis (-0,7%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies. Son homologue Roche (-0,6%) et la troisième grande capitalisation Nestlé (+0,5%) ont inscrit des variations opposées.

La cyclique Sonova (+2,1%) s'est hissé à la première place du podium, suivie par les valeurs du luxe Swatch (+1,7%) et Richemont (+1,4%).

Le marché élargi a été un peu plus animé, avec des annonces notamment de Cosmo (-1,4%). Le laboratoire a indiqué jeudi soir avoir subi un revers juridique dans le cadre d'une dispute avec Valeant autour d'un brevet.

Varia US Properties (-0,8%) et Conzzeta (+9,0%) ont dévoilé leur performances financières respectivement en 2017 et au premier trimestre, tandis que Leonteq (-6,8%) est visé par une procédure en justice du britannique Old Mutual.

Wisekey (+2,8%) et le fonds d'investissement China Bridge Capital International ont annoncé vendredi la création d'une coentreprise, nommée Wisekey China.

jh/lk/ol