Bourse Zurich: le SMI fini juste sous 9000 points, Sika décolle

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive vendredi. Le SMI, qui avait franchi la barre symbolique des 9000 points en début de séance, a fini un peu en dessous. En Suisse, Sika a tenu la vedette après l'annonce d'un règlement du conflit avec Saint-Gobain.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en début de séance, à la fin d'une semaine de forte progression des indices, les courtiers continuant à évaluer des données sur l'inflation publiées jeudi.

"Les actions se dirigent vers un gain hebdomadaire solide appuyé par des données sur l'inflation moins fortes qu'anticipé qui apaisent les préoccupations de hausses de taux de la Fed", ont affirmé les analyses de Charles Schwab.

Au rang des indicateurs économiques américains vendredi, les prix des produits importés ont progressé de 0,6% en avril sur un mois et l'indicateur sur le moral des ménages réalisé par l'Université du Michigan en mai s'est avéré stable.

Le SMI a fini en hausse de 0,10% à 8993,51 points, avec un plus haut à 9002,15 et un plus bas à 8964,91. Sur la semaine, l'indice vedette de SIX a gagné 1,0%, enregistrant une hausse pour la cinquième semaine consécutive. Le SLI a gagné vendredi 0,39% à 1492,20 points et le SPI 0,27% à 10'723,13 points. Sur les 30 principales cotations, 25 ont progressé et 5 ont reculé.

Sika (+8,3%) a fini largement en tête du peloton, devant Credit Suisse (+2,1%) et Julius Bär (+2,0%). Un peu plus loin, UBS a pris 1,3%.

Sika a profité de l'annonce d'un accord avec Saint-Gobain mettant fin au litige opposant les deux groupes depuis près de trois ans et demi sur la prise de contrôle du premier par le second. L'accord prévoit l'acquisition par Saint-Gobain de la holding Schenker-Winkler (SWH) de la famille Burkard, suivi d'une revente partielle de cette dernière au groupe zougois. Les analystes ont applaudi cette solution gagnant-gagnant pour les trois parties en cause.

Dufry (+1,6%) a vu son objectif de cours relevé par Kepler Cheuvreux. Vifor (+1,1%) sera désormais couvert par Barclays, qui voit dans le titre l'une des valeurs de la santé connaissant la plus forte progression en Europe.

Adecco (+0,4%) a annoncé que son programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros (177 millions de francs suisses), annoncé dans son rapport au quatrième trimestre 2017, courra jusqu'au 13 mai 2021. Les rachats devraient se concentrer au quatrième trimestre de l'exercice en cours ainsi qu'au début 2019.

A l'autre extrémité du tableau, le bon de jouissance Roche a cédé 1,7%, après l'annonce jeudi d'un échec avec son médicament Tecentriq (atezolizumab). Une étude de phase III qui devait mesurer l'efficacité d'une combinaison Tecentriq/Cotellic dans le traitement de patients atteints de cancer colorectal métastasé n'a pas atteint le critère primaire d'évaluation.

Les deux autres poids lourds de la cote ont évolué en ordre dispersé, Nestlé engrangeant 0,3% alors que Novartis a reculé de 0,2%.

En queue de peloton, LafargeHolcim a perdu 4,0% ou 2,18 francs suisses. Le titre était traité hors dividende de 2,00 francs suisses, tout comme ceux des logisticiens Kühne+Nagel (-1,8% ou 2,75 francs suisses, dividende 5,75 francs suisses) et Panalpina (+0,6% ou 0,70 franc, dividende 3,75 francs suisses).

Sur le marché élargi, Cosmo a plongé de 22,5%, suite à l'annonce de mercredi que l'Agence américaine du médicaments (FDA) a relevé plusieurs "insuffisances" de son bleu de méthylène MMX. Les analystes de Berenberg ont dans la foulée sabré leur objectif de cours à 174 francs suisses, après 240, hésitant encore entre plusieurs scénarios dans l'attente de plus de détails de la part de la direction de Cosmo.

Polyphor, candidat à une entrée en Bourse (IPO) sur SIX la semaine prochaine, a affiné sa fourchette de prix et relevé une option d'émission, portant le produit total espéré de l'IPO à 165 millions de francs suisses.

