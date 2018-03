Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, mais sous 8900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi, dans le sillage de Wall Street en hausse en début de séance. Le SMI, qui avait gagné du terrain et repassé la barre des 8900 points vers le milieu de séance n'a toutefois pas pu se maintenir en dessus de niveau jusqu'à la fin.

A New York, les investisseurs étaient rassurés par les données économiques américaines du jour, qui reléguaient au second plan les rumeurs évoquant un nouveau limogeage à la Maison Blanche, celui de H.R. McMaster, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. La porte-parole de la Maison Blanche a démenti cette rumeur.

Sur le plan économique, la production industrielle américaine a augmenté plus que prévu en février tirée par le secteur de l'énergie. Elle s'est accrue de 1,1% le mois dernier, quand les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%. "La grande nouvelle dans ce rapport est que la production manufacturière est de retour sur les rails", ont commenté les analystes de Pantheon Macro.

Egalement dévoilées un peu avant l'ouverture de Wall Street, les mises en chantier ont fortement chuté de 7% en février, du fait d'un coup de frein des constructions d'immeubles collectifs.

Le moral des ménages s'est nettement amélioré en mars, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan. Il s'établit à 102 points contre 99,7 points en février et 96,9 points un an plus tôt.

En zone euro, Eurostat a légèrement revu à la baisse vendredi le taux annuel d'inflation de février, tablant désormais sur 1,1%, contre 1,2% dans sa première estimation. Les analystes n'attendaient pas de changement. Ce taux de 1,1% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la Banque centrale européenne (BCE).

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,04% à 8882,53 points, avec un plus haut à 8905,66 points et un plus bas à 8860,60 points. Sur une semaine, l'indice a perdu 0,55%. Le SLI a pris marginalement 0,05% à 1460,66 points vendredi et le SPI a cédé 0,08% à 10'347,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 avancé.

Geberit (-2,00%) a fini lanterne rouge, précédé par Clariant (-1,3%) et Kühne+Nagel (-0,8%).

Sonova (-0,6%) n'a pas profité d'un relèvement de deux crans à "buy" de la recommandation et d'un rehaussement substantiel de l'objectif de cours par Kepler Cheuvreux, qui anticipe le lancement de nouveaux produits à forte rentabilité.

Swiss Life (-0,2) va investir avec son homologue espagnol Mapfre sur le marché immobilier français. Un fonds doté initialement de 150 mio EUR sera géré par l'assureur vie helvétique, avec pour objectif une rentabilité annuelle d'environ 4% au cours des deux années à venir.

Parmi les gagnants, Vifor (+2,5%) a pris la première place du podium devant Lonza (+1,3%) et Credit Suisse (+0,9%).

Au lendemain des chiffres de Vifor, Credit Suisse a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a tenu compte de la révision à la baisse des coûts de lancement du médicament Veltassa.

Parmi les autres financières, Partners Group (+0,8%), UBS (+0,7%) et Julius Bär (+0,3%) ont aussi eu le vent en poupe.

Nestlé (+0,1%) a un peu soutenu l'indice, alors que Novartis (-0,1%) et Roche (-0,3%) ont perdu du terrain. Chugai, filiale japonaise de Roche, a conclu avec la maison-mère un accord de sous-licence pour la commercialisation exclusive d'un test personnalisé pour tumeurs solides baptisé FoundationOne CDx et déposé une demande d'homologation auprès des autorités nippones.

Dufry (+0,4%) avait chuté de plus de 6% jeudi après les doutes suscités par l'annonce d'un dividende dont le montant n'avait pas été spécifié. UBS, Deutsche Bank et Morgan Stanley ont abaissé l'objectif de cours avec recommandation entre "hold" et "Buy".

Dans le camp du luxe, Swatch (-0,2%) et Richemont (+0,3%) ont connu des sorts contraires. Mercredi, le patron de l'horloger biennois Nick Hayek avait anticipé une croissance des ventes pour l'exercice en cours et fait état d'une forte demande pour les montres suisses, portée par la clientèle chinoise.

Jeudi soir, Richemont a annoncé la levée de 3,75 mrd EUR destinés notamment à financer la reprise à 100% de la plateforme de vente en ligne Yoox Net-A-Porter, pour laquelle le groupe avait reçu le jour précédent le feu vert de l'autorité italienne des marchés financiers (Consob).

LafargeHolcim (+0,04%) a grignoté un peu de terrain après que Bernstein a relevé l'objectif de cours et confirmé "outperform". Le cimentier semble mûr pour une nouvelle phase de croissance, a notamment assuré l'analyste, qui anticipe un coup de pouce conjoncturel sur les principaux débouchés du groupe franco-suisse.

Sur le marché élargi, le spécialiste des peptides Bachem (-0,3%) a bouclé 2017 sur un bénéfice net en légère hausse, lesté par des effets de change négatifs "considérables". Si le chiffre d'affaires a été plus ou moins conforme aux projections, la rentabilité opérationnelle comme nette a manqué le coche.

Compagnie Financière Tradition (CFT, -1,0%) a vu ses résultats 2017 rognés par la réforme fiscale américaine et des effets de change.

rp/al