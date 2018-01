Bourse Zurich: le SMI frôle les 9500 points, soutenu par les pharmas

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait entamé la séance tout en prudence, a gagné de l'élan sur la fin de matinée. Le SMI a affiché un plus haut du jour un cheveu sous les 9500 avant de redescendre un peu. A part quelques nouvelles d'entreprises, les impulsions étaient rares.

Sur le front conjoncturel, les prix à la production et à l'importation (PPI) ont renchéri de 0,9% en moyenne en 2017. Sur le seul mois de décembre, l'indice a progressé de 0,2% sur un mois et de 1,8% sur un an, selon les données de l'OFS. En 2015 et 2016, les prix à la production et à l'importation avaient baissé en moyenne de 5,4% et 1,8%.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont reculé de 1,5% en décembre sur un mois, plombées par l'alimentaire et les biens de consommation domestiques. En novembre, elles avaient augmenté de 1%.

Selon le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production américaine de pétrole brut augmentera cette année de 1,35 mio de baril/jour (mjb) pour dépasser 10 mjb, plus que l'Arabie Saoudite et rivalisant avec la Russie si ces deux derniers continuent de limiter leur production.

On attendait encore dans l'après-midi le moral des ménages américains en janvier compilé par l'Uni Michigan (1ère estimation).

Vers 11h50, le SMI montait de 0,39% à 9489,37 points, avec un plus haut à 9499,51 et un plus bas à 9447,51. Le SLI gagnait 0,43% à 1561,67 points et le SPI 0,39% à 10'914,91 points. Sur les trente valeurs vedettes, 25 montaient et cinq reculaient.

Sans information spécifique autre que la publication, mardi prochain, des chiffres du 3e trimestre, Logitech (+2,7%) occupait la première place du podium. Au lendemain de ses chiffre et d'un gain de 6,5%, Geberit (+1,7%) poursuivait sur sa lancée. Société Générale et Kepler Cheuvreux ont relevé leur recommandation pour l'action du spécialiste des techniques sanitaires à "buy" et ont sensiblement augmenté l'objectif de cours.

SGS (+1,2%) complétait le podium.

Aux assurances, HSBC a relevé l'objectif de cours de Zurich (-0,1%), Bâloise (+0,1%) et Swiss Re (-0,1%) avec recommandations respectives à "buy", "reduce" et "buy". L'analyste estime notamment que, dans l'ensemble, les assureurs suisses sont confortablement capitalisés et que les incertitudes autour du "Swiss Solventy Test" ont diminué. En revanche, les valorisations ne sont plus attractives.

Les bancaires UBS (+0,5%) et Credit Suisse (-0,1%) évoluaient diversement au lendemain d'un rebond dans le sillage de relèvements d'objectif de cours. Julius Bär gagnait 0,1%.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,2%) tenait pour une fois la lanterne rouge. Liberum a relevé l'objectif de cours, mais a confirmé "sell". L'analyste juge qu'il faudra que le groupe se restructure plus en profondeur pour poser les bases d'un regain de rentabilité. Les cessions d'activités vont en outre peser sur la croissance.

Roche gagnait 0,9% et Novartis 0,8%. Chugai, filiale japonaise de Roche, a obtenu des autorités sanitaires japonaises une homologation du Tecentriq (atezolizumab) dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé ou récurrent. Il s'agit de la première autorisation accordée à ce médicament dans l'archipel.

Clariant (+0,4%) a annoncé l'ouverture d'un site de production à Yanbu en Arabie Saoudite, qui sera dédié aux mélanges-maîtres.

Sur le marché élargi, le groupe industriel Oerlikon (+7,7%) a décroché deux contrats auprès de leaders chinois de la production de fibre synthétique, d'une valeur cumulée de 540 mio CHF.

BB Biotech (+1,5%) a dégagé l'an dernier un bénéfice non audité de 688 mio CHF, contre une perte sèche de 802 mio CHF en 2016. La société de participations, centrée sur les biotechnologies, relève dans la foulée la rémunération proposée à ses actionnaires.

Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (+4,6%) a vu ses ventes progresser de 8% à 582,4 mio EUR en 2017, un chiffre dépassant les prévisions les plus optimistes des analystes.

EFG International (+2,4%) gagnait du terrain après une recommandation d'achat de Citigroup.

Le groupe Burkhalter (-2,8%) a vendu à son partenaire de coentreprise Alpiq la participation de 50% détenue dans Alpiq Burkhalter Technik. Le fabricant de boîtiers Elma Electronic (-1,5%) a prévenu que la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis va peser à hauteur d'environ 1 mio USD sur sa charge fiscale au titre de 2017.

rp/ol