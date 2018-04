Bourse Zurich: le SMI reflue après avoir brièvement dépassé 8900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sa remontée mercredi en milieu de journée. Le SMI avait même brièvement franchi la barre des 8900 points, pour se replier sensiblement ensuite. Au niveau géopolitique, la Chine semble vouloir aplanir ses divergences commerciales avec les Etats-Unis. Le dossier syrien est retourné au second plan après les bombardements occidentaux du week-end.

Wall Street a terminé mardi en nette progression, soutenu par les valeurs technologiques dans le sillage de la publication des chiffres de Netflix. La publication des statistiques conjoncturelles chinoises et américaines a également soutenu les marchés, selon Mirabaud Securities. Les trois indices présentent désormais une hausse depuis le début de l'année.

Le bouillant président américain Donald Trump a évoqué mardi la tenue de discussions "à très haut niveau" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avant une rencontre attendue en juin.

Au niveau macroéconomique, le taux d'inflation en zone euro a été revu légèrement à la baisse: en mars, il s'est établi à 1,3% contre 1,4% pour une première estimation et après 1,1% en février. Pour rappel, la Banque centrale européenne vise un taux de 2,0%.

En Italie, les commandes à l'industrie ont progressé de 3,4% en janvier sur un an, mais ont reculé de 0,6% sur un mois.

En Grande-Bretagne, l'inflation a encore ralenti, à 2,5% en mars. Après un pic à 3,1% en novembre, la hausse des prix ne cesse de ralentir. En mars, elle s'est révélée inférieure aux attentes des économistes et au plus bas depuis mars 2017.

Aux Etats-Unis, on suivra en soirée la publication du Livre beige de la Réserve fédérale (Fed) ainsi qu'un discours de Randal Quarles, l'un des gouverneurs de l'institut.

Vers 11h50, le SMI gagnait 0,39% à 8854,12 points, avec un plus haut à 8901,12 et un plus bas à 8832,35. Le SLI prenait 0,44% à 1460,22 points et le SPI 0,35% à 10'448,57 points. Sur les trente valeurs vedettes, 22 montaient et huit reculaient.

Bâloise (+2,5%) faisait la course en tête. UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les analystes s'attendent à un hausse des bénéfices dans les activités vie. Swiss Life (+0,5%) profitait d'un relèvement d'objectif et confirmation de recommandation "buy". Les analystes ont notamment l'impression que la forte croissance récente sera durable.

Zurich (+0,9%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, pour qui les résultats annuels de l'assureur ont envoyé un bon signal aux investisseurs. La recommandation reste à "buy".

Le président de Swiss Re (+0,1%) s'attend à une baisse massive des primes de l'assurance automobile en raison de la numérisation. La moitié du volume des primes est actuellement consacrée au marché automobile, a-t-il affirmé lors d'une interview à la Neue Zürcher Zeitung.

Derrière Bâloise, Aryzta (+1,9%) et Lafargeholcim (+1,8%) complétaient le podium.

Sika (+1,7%) a dévoilé mardi sa performance trimestrielle et tenu son assemblée générale, au cours duquel les administrateurs sortants ont été réélus. Les droits de vote de la famille fondatrice ont à nouveau été réduits.

Novartis (+0,5%) a lancé mardi son offre de reprise sur l'américain Avexis pour 8,7 milliards de dollars, ce qui lui a permis de progresser de 1,6% la veille. Nestlé (+0,4%) soutenait également l'indice. Le groupe agroalimentaire veveysan devrait résoudre prochainement un litige qui l'oppose à des distributeurs.

Credit Suisse a revu à la hausse l'objectif de cours de Roche (+0,2%), dont les progrès dans le traitement du cancer du poumon sont salués.

ABB (-0,9%), Lonza et Kühne+Nagel (chacun -0,4%) constituaient le trio des plus gros perdants.

Sur le marché élargi, le pharmacien en ligne et grossiste en médicaments Zur Rose (+6,1%) a nettement augmenté son chiffre d'affaires au premier trimestre 2018, dopé par la vente de médicaments sans ordonnance en Allemagne.

Basilea (+0,7%) semblait profiter du lancement par son partenaire nippon Asahi Kasei Pharma du processus de recrutement de patients en vue d'une étude de phase III sur l'isavuconazole pour le traitement de mycoses profondes.

Tamedia (inchangé) a annoncé la reprise de la Basler Zeitung des mains de Zeitungshaus. En contrepartie, le groupe de presse zurichois va lui revendre plusieurs participations dans différents titres. Le montant de la transaction n'est pas précisé.

La Banque cantonale de Lucerne (-1,3% ou -7,00 francs suisses) et Schweiter (-2,7% ou -32,00 francs suisses) sont traités hors dividende de respectives 12,00 et 45,00 francs suisses.

rp/jh