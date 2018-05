Bourse Zurich: le SMI se replie dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert dans le rouge mardi après une séance sans grand changement la veille. Les données internationales sont mitigées, avec une clôture des principaux indices dans le vert outre-Atlantique lundi, mais une fin de séance négative pour le Nikkei au Japon. En Suisse, quelques nouvelles d'entreprises sont venues égayer la matinée et les investisseurs ont également quelques données macroéconomiques internationales à se mettre sous la dent.

Vers 9h07, le SMI lâchait 0,23% à 8979,71 points. Le SLI cédait 0,22% à 1486,36 points et le SPI 0,15% à 10'709,99 points. Sur les trente valeurs vedettes, 7 montaient, 20 reculaient et trois (Geberit, Partners Group et Swiss Re) étaient stables.

Novartis (-0,6%) a annoncé le bouclement de la reprise d'Avexis pour près de 9 milliards de dollars. Le géant pharmaceutique a également annoncé le lancement d'une centième étude sur son médicament Cosentyx.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,4%) étaient également en repli.

Clariant (-2,1%) et Dufry (-2,0%) enregistraient les plus fortes baisses. Dufry était traité hors dividende de 3,75 francs suisses.

Sika (-1,9%) complétait le trio des plus grands perdants provisoires. Le chimiste du bâtiment a annoncé le lancement d'un emprunt convertible de 1,5 milliard de francs suisses dans le but de racheter des actions propres détenues par le français Saint-Gobain. Cette opération s'inscrit dans le sillage de l'accord trouvé entre le groupe zougois et les héritiers de la famille fondatrice.

Les bancaires UBS (+0,4%), Credit Suisse (+0,7%) et Julius Bär +0,3%) avaient le vent en poupe. Lafargeholcim (+1,0%) se hissait sur la première marche du podium provisoire.

Sur le marché élargi, Dormakaba (+0,1%) a racheté le péruvien Klaus Group, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 12 millions de dollars.

Polyphor s'est échangé à 40,00 CHF pour ses premiers pas sur SIX, soit déjà au delà de son prix d'émission fixé à 38,00 francs suisses par action.

De son côté, Implenia (+0,4%) a remporté une commande de 83 millions d'euros en Allemagne, tout comme le spécialiste de l'énergie solaire, Meyer Burger, qui a annoncé un contrat de 17,5 millions de francs suisses auprès de clients existants.

