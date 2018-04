Bourse Zurich: le SMI tente un rebond, après avoir hésité dans la matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait de l'élan vendredi à la mi-journée, après avoir reculé dans la matinée pour mieux ce faire. Les places européennes et américaines, ainsi que leur homologue zurichoise avaient déjà terminé en hausse jeudi soir, rassurées par les déclarations du président américain sur l'accord de libre-échange en Asie et un apaisement des craintes liées à un éventuel bombardement américain en Syrie.

"Les marchés actions dans la zone euro ont progressé jeudi, rassurés par le fait qu'une intervention militaire américaine en Syrie ne serait pas imminente", ont commenté les analystes de Credit Suisse dans une note.

Pour Mirabaud Securities, "l'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels était aussi de mise (et) les tensions sur la Syrie semblent retombées d'un cran".

De rares statistiques macroéconomiques pourraient alimenter la suite de la séance, avec aux Etats-Unis le moral des ménages en avril. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a confirmé ses prévisions de la demande de pétrole sur l'année en cours, évoquant toutefois des facteurs d'incertitude.

L'Allemagne a confirmé le taux d'inflation en mars à 1,6%. La Chine a quant à elle fait était d'un déficit commercial inattendu en mars et d'un bond de 19,4% de l'excédent commercial avec les Etats-Unis au premier trimestre.

A 12h24, le SMI récupérait 0,16% à 8788,08 points, le SLI 0,30% à 1443,75 points et le SPI 0,21% à 10'308,331 points. Huit des trente valeurs vedettes reculaient, Zurich Insurance stagnait et 21 progressaient.

Au niveau des "blue chips", les annonces étaient une denrée rare. Parmi les plus fortes baisses de la matinée se trouvait le laboratoire Vifor (-5,9%, 146,70 francs suisses), pénalisé par un abaissement de recommandation à la vente par UBS. Le titre a bondi de 30% sur les six derniers mois et sa valorisation est élevée, ont estimé les analystes.

Julius Bär (-2,1% ou 1,20 CHF) reculait également nettement, mais le titre se négociait hors dividende de 1,40 franc. Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse (+0,1) et UBS (+0,8%) affichaient quant à elles des évolutions positives.

Parmi les poids lourds, Novartis (-0,4%) ne profitait pas d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies. Son homologue Roche (-0,6%) et la troisième grande capitalisation Nestlé (+0,3) affichaient des variations contrastées.

Les meilleures performances étaient enregistrées par les cycliques Sonova (+2,3%), Kühne+Nagel (+1,3%), ABB (+1,1%).

Le marché élargi était un peu plus animé, avec des annonces notamment de Cosmo (-1,3%). Le laboratoire a indiqué jeudi soir avoir subi un revers juridique dans le cadre d'une dispute avec Valeant autour d'un brevet.

Varia US Properties (+0,3%) et Conzzeta (+4,2%) ont dévoilé leur performances financières respectivement en 2017 et au premier trimestre, tandis que Leonteq (-5,2%) est visé par une procédure en justice du britannique Old Mutual.

Wisekey (+2,0%) et le fonds d'investissement China Bridge Capital International ont annoncé vendredi la création d'une coentreprise, nommée Wisekey China.

jh/lk