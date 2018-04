Bourse Zurich: les indices consolident leurs gains

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains lundi en milieu de journée, après une ouverture en timide hausse. Outre-Atlantique, les indices ont fini sans direction avant le weekend. En Suisse, la saison des résultats marque une pause et les investisseurs auront peu de nouvelles d'entreprises à se mettre sous la dent, à l'exception de quelques annonces sur le marché élargi et de l'indicateur KOF pour le mois d'avril.

Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities s'attendent à des volumes assez faibles, puisque "la majeure partie des Bourses seront fermées demain pour cause de 1er mai".

Sur le plan macroéconomique, la croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro aux particuliers et aux entreprises de la région a décéléré en mars, selon la Banque centrale européenne (BCE).

En Italie, l'inflation s'est inscrite en hausse de 0,5% en avril sur un an. En France, les mises en chantier ont reculé de janvier à mars, tout comme les permis de construire.

En Chine, l'activité manufacturière mesurée par l'indice des directeurs d'achat PMI officiel a légèrement ralenti en avril, reculant de 0,1 point de pourcentage sur un mois à 51,4, toutefois moins que ce que craignaient les analystes.

En Suisse, les perspectives conjoncturelles mesurées à l'aune de l'indicateur KOF sont restées stables en avril. Celui-ci s'est inscrit dans la fourchette basse des prévisions des analystes.

Les investisseurs attendent encore les données provisoires sur l'inflation en avril en Allemagne ainsi que les chiffres du chômage en mars au Portugal. Différentes statistiques américaines seront également au rendez-vous, dont les dépenses et revenus des ménages ainsi que les promesses de vente de logements en mars. L'activité économique dans la région de Chicago en avril sera également dévoilée.

A 12h00, le SMI prenait 0,4% à 8875,92 points, le SLI avançait de 0,3% à 1467,70 points tandis que le SPI progressait de 0,32% à 10'519,60 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 pointaient dans le vert, cinq dans le rouge et une (Sika) était stable.

UBS (+0,8%) prenait la tête du classement provisoire, suivi par Lonza et Swisscom (chacun +0,7%). A l'opposé du tableau, Aryzta (-3,6%) tenait la lanterne rouge. Clariant (-0,9%) n'était pas non plus en bonne forme.

Roche (+0,6%) progressait un peu plus que son homologue Novartis (+0,1%). Nestlé (+0,4%) a pris une participation majoritaire dans le britannique Tails.com, spécialisé dans la livraison d'aliments pour chien.

Plusieurs assureurs ont amélioré leur situation financière sur le plan de la solvabilité en 2017, notamment Bâloise (+0,1%), Zurich Insurance (+0,1%) et, sur le marché élargi, Helvetia (+0,2%).

Sika (stable) a obtenu une recommandation d'achat de la Deutsche Bank, qui a repris la couverture du titre. Le potentiel haussier du titre pourrait être libéré par de nouvelles activités de fusions-acquisitions (M&A) ainsi que des améliorations des marges, a estimé l'analyste.

Sur le marché élargi, DKSH (+0,4%) a annoncé l'extension de son contrat de distribution avec le chimiste Stepan, qui inclut désormais le Vietnam.

Straumann (+2,4%) a vu son objectif de cours relevé par Berenberg tandis qu'AMS (-0,6%) a vu le sien rabaissé par Bernstein.

La société biopharmaceutique Kuros (-0,5%), tout comme Eastern Property Holding (non traité), ont chacun réduit leur perte nette en 2017. De son côté, le laboratoire genevois Addex (+0,6%) a connu l'année dernière une croissance de ses recettes grâce à des paiements pour activités cliniques.

Les banques cantonales du Jura (-0,9%) et vaudoise (-2,7%) sont traitées hors dividende, tout comme Comet (-2,0%) et GAM (-3,4%).

Le futur candidat à la cotation sur SIX Exchange, Polyphor a revendiqué des résultats d'études cliniques positifs pour son candidat Balixafortide (POL6326).

ol/fr/rp