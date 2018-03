Bourse Zurich: les indices hésitent autour de l'équilibre à la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sans direction claire vendredi en milieu de journée, au lendemain d'une séance qui avait vu les indices progresser nettement après l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'une amorce de normalisation de la politique monétaire. Les perspectives brossées par cette dernière pour la conjoncture sur le Vieux continent avaient aussi contribué à l'embellie.

Les investisseurs ont aussi été soulagés en raison d'un détail dans le controversé projet du président des Etats-Unis Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium: Canada et Mexique seront d'emblée exemptés de ce nouveau droit de douane et le texte désormais paraphé par l'imprévisible occupant de la Maison Blanche prévoit la possibilité pour tous les autres pays concernés de négocier également de tels passe-droits.

En Suisse, la saison des résultats se poursuit avec notamment la publication du rapport annuel d'UBS et les résultats de plusieurs sociétés du marché élargi.

Au niveau économique, la Banque du Japon a sans surprise maintenu inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante. L'inflation en Chine s'est établie à 2,9% en février, un plus haut depuis 2013.

Plusieurs pays européens ont publié leur statistique de la production industrielle en janvier. En Allemagne, cet indicateur a reculé de 0,1%, en France, il a chuté de 2%, en Espagne, il a progressé de 1,2% et en Grande-Bretagne de 1,3%.

On suivra avec attention cet après-midi les chiffres officiels du chômage et de l'emploi aux Etats-Unis en février.

Vers 11h50, le SMI grignotait marginalement 0,01% à 8897,65 points, avec un plus bas à 8880,40 et un plus haut à 8899,39. Le SLI prenait 0,02% à 1458,80 points et le SPI 0,10% à 10'314,50 points. Sur les trente valeurs vedettes, vingt montaient, neuf reculaient et le bon Schindler était inchangé.

Logitech (-1,4%) tenait la lanterne rouge sans information spécifique. UBS (-0,9%) suivait un peu plus loin. La banque aux trois clés a publié son rapport annuel avec ses résultats 2017 définitifs. Ceux-ci sont marqués par la réduction d'une grosse centaine de millions de francs suisses ses résultats opérationnel et net, en raison de nouvelles provisions pour litiges. Les rémunérations du grand patron Sergio Ermotti et du président Axel Weber n'ont pas pâti de ces fâcheux éléments.

Clariant (-0,8%) était le troisième plus gros perdant.

Credit Suisse (-0,3%) cédait aussi du terrain, alors que Julius Bär (+0,3%) en gagnait.

Aux assurances, le directeur général (CEO) Mario Greco de Zurich Insurance (-0,2%) a vu son salaire ordinaire prendre l'ascenseur. L'ancien patron de Generali ne pourra cependant pas compter cette année sur la généreuse prime accordée au moment de son engagement au printemps 2016, en guise de dédommagement pour n'avoir notamment pas eu la possibilité de réaliser les objectifs à moyen terme fixés par son désormais ex-employeur transalpin.

Swiss Re (-0,2%) cédait aussi du terrain, alors que Bâloise (+0,1%) et Swiss Life (+0,3%) évoluaient dans le vert.

Dans le camp des gagnants, la volatile Aryzta (+2,3%) précédait Sonova (+1,3%) et Vifor (+0,9%). Le boulanger industriel doit publier des résultats lundi sur le premier semestre d'un exercice décalé, pour lesquels la direction a d'ores et déjà émis un avertissement sur bénéfice.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,03%) et Roche (+0,2%) ainsi que Nestlé (+0,4%) faisaient partie des gagnants.

Sur le marché élargi, Starrag (+8,2%) a comme promis renforcé sa rentabilité en 2016. Le fabricant de machines-outils a plus que doublé son bénéfice net, grâce en partie à une ristourne d'impôts. La direction se veut optimiste pour l'avenir immédiat.

SFS (+1,8%) a également étoffé ses gains, profitant de l'intégration aboutie de Tegra Medical. La copie rendue pour 2017 a été pour la première fois calculée en fonction de la norme Swiss GAAP FER, en lieu et place d'une IFRS jugée trop contraignante.

Schweiter (+1,0%) a aussi fait le point sur une année marquée par de vastes changements dans son périmètre d'activités, entre la cession de ses machines textiles à Rieter et l'acquisition de l'irlandais Athlone Extrusions. La performance finale n'est pas pour déplaire aux analystes.

La société immobilière Zug Estate (-0,9%) n'est pas parvenue à concrétiser les attentes du marché en termes de rentabilité opérationnelle. Le bénéfice net s'est contracté de près d'un tiers, sous l'effet notamment de revalorisations moins importantes qu'en 2016.

Vendredi soir, la Banque Profil de Gestion (+1,8%) avait revendiqué une nette embellie sur le front de ses résultats en 2017.

rp/lk