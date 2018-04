Bourse Zurich: les indices reculent, Credit Suisse adulé des investisseurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi dans le rouge, après des données internationales plutôt négatives, avec une clôture en forte baisse des principaux indices américains mardi et un repli également pour la Bourse de Tokyo mercredi. En Suisse, la saison des résultats trimestriels s'est poursuivie avec les annonces de Credit Suisse et de Clariant.

"La violence de la baisse de plusieurs blue chip [aux Etats-Unis] a quasiment éclipsé le passage du rendement du 10 ans américain au-dessus du seuil psychologique des 3%", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities.

Le dépassement de ce seuil, qui n'était pas arrivé depuis janvier 2014, s'explique par "le creusement du déficit budgétaire, le renforcement de l'inflation et les anticipations d'un resserrement plus fort que prévu de la politique monétaire aux Etats-Unis", notent-ils.

Si certains considèrent que cela va détourner les investisseurs du marché des actions au profit des obligations et freiner la reprise économique, les analystes de Mirabaud estiment que l'économie est dynamique et que les marchés obligataires vont progressivement retrouver "un fonctionnement plus naturel".

Au niveau macroéconomique, la France a annoncé une amélioration du moral des ménages en avril et publiera également les chiffres du chômage au premier trimestre. L'Allemagne fournira ses projections économiques et l'Autriche dévoilera sa production industrielle en février.

Dans l'après-midi, les Etats-Unis publieront le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole. En Suisse, les investisseurs s'intéresseront à l'indice CS-CFA en avril.

A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,28% à 8772,64 points. Le Swiss Leader Index (SLI) se délestait de 0,35% à 1452,91 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,30% à 10'389,07 points. Sur les trente principales cotations, trois seulement pointaient dans le vert, quatre étaient stables et 23 étaient dans le rouge.

Avec une avancée de 4,6%, Credit Suisse se hissait sur la première marche du podium provisoire. La banque a dépassé les attentes à tous les niveaux au premier semestre, avec un bénéfice même au-delà des prévisions les plus optimistes. Ni Julius Bär (-0,1%) ni UBS (-0,9%) ne prenaient le même chemin.

Vifor (+1,7%) figurait également parmi les rares gagnants, sans nouvelles particulière.

Deuxième entreprise à avoir dévoilé sa performance au premier trimestre, Clariant (-3,9%) prenait pour l'instant la lanterne rouge. Le chimiste a déçu au niveau de la rentabilité alors qu'il a profité d'une solide croissance des volumes.

Novartis (-0,5%) a annoncé le lancement d'une nouvelle application destinée à permettre à des patients de participer à des études cliniques en ophtalmologie depuis leur domicile. Les deux autres poids lourds Roche (-0,3%) et Nestlé (-0,5%) n'étaient également d'aucun soutien.

Adecco (-3,2%) sera traité hors dividende de 2,5 CHF. Givaudan (-1,3%), Aryzta (-1,2%) et ABB (-1,1%) accusaient de nets replis.

Sur le marché élargi, Bell (stable) a acquis le spécialiste des fruits et légumes prêts à consommer Sylvain & CO pour un montant non dévoilé.

Rapid Nutrition (+27,8%) a annoncé qu'il ne décotait finalement pas ses titres de la Bourse suisse à fin avril.

Vetropack (-1,9% ou 40 CHF) sera traité hors dividende de 45,0 CHF.

ol/fr