Bourse Zurich: nettement dans le vert à mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer nettement dans le vert mardi en milieu de journée, proche des plus hauts du jour. Les menaces de guerre commerciale sino-américaine se sont atténuées et les investisseurs semblent avoir désormais tourné le dos au scénario du pire après des fuites de la Maison Blanche et des propos optimistes du Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui ont laissé entrevoir une détente.

Dans leur commentaire du matin, les analystes de CMC Markets ont toutefois fait remarquer qu'à côté du rally à New York, le prix de l'or a encore monté, "une note d'avertissement". La faiblesse du dollar par rapport à l'euro et au franc pourrait aussi freiner l'enthousiasme renaissant. Lundi, l'euro a terminé à un plus haut depuis mi-février face au billet vert et à un plus haut de deux mois face au franc.

Sur le front conjoncturel, la confiance économique dans la zone euro a reculé en mars, restant cependant à un niveau relativement élevé.

Toujours dans la zone euro, la croissance des crédits accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises de la région a légèrement décéléré en février. La progression a été de 3,0%, après 3,3% en janvier et 2,9% en décembre.

En Italie, la confiance des consommateurs a enregistré une hausse en mars tandis que celle des entreprises a reculé.

L'inflation en Espagne a légèrement accéléré son rythme en mars, la hausse des prix atteignant 1,3% sur un an contre 1,2% en février, selon l'estimation provisoire publiée par l'Institut national de la statistique (INE).

On attendait encore aux Etats-Unis les prix des logements en janvier et la confiance des consommateurs en mars.

Vers 11h50, le SMI gagnait 1,74% à 8657,03 points avec un plus haut à 8660,71 et un plus bas à 8608,96. Le SLI prenait 1,64% à 1423,07 points et le SPI 1,61% à 10'103,90 points. Les 30 valeurs vedettes pointaient dans le vert.

Le groupe de tête se composait d'ABB (+2,6%), Zurich (+2,3%) et Novartis et Aryzta (+2,2% chacun).

HSBC a relevé l'objectif de cours d'ABB et a confirmé "hold". Les analystes notamment ont pris en compte les derniers résultats et l'acquisition de GE Industrial dans leurs estimations. Le groupe a par ailleurs reçu une commande pour le remplacement des systèmes de commande et de protection de deux importantes lignes de transport d'énergie au moyen de courant continu haute tension (HVDC) en Australie, pour un volume de 30 mio USD.

Novartis a annoncé mardi avoir vendu sa participation dans la coentreprise pour les médicaments sans ordonnance (Consumer Health) à son partenaire britannique GlaxoSmithKline (GSK) pour 13 mrd USD en numéraire. Ce désengagement permet au groupe pharmaceutique bâlois de se recentrer sur ses "priorités stratégiques".

Dans la foulée de cette information, Independent Research a réduit l'objectif de cours et confirmé "garder". La cession de la participation dans la coentreprise est un signal de la volonté de Novartis de se concentrer sur les processus numériques de collecte et d'analyse de données médicales, dans lesquels l'analyste voit un potentiel de croissance certain.

Morgan Stanley a abaissé la recommandation de Roche (+1,4%) à "underweight" après "equal weight" et a aussi réduit l'objectif de cours. Les analystes voient notamment des risques de baisse au niveau des attentes pour les marges à cause de l'influence des biosimilaires. Dans l'ensemble, le consensus semble un peu trop optimiste actuellement.

Nestlé gagnait 1,5%.

L'assureur Bâloise (+1,5%) a généré en 2017 des volumes en hausse, une progression portée par les domaines cible que sont l'assurance dommages et les primes à caractère de placement. Le bénéfice du groupe rhénan s'est enrobé, ce qui va profiter aux actionnaires. Les objectifs à moyen terme sont reconduits. UBS a qualifié la copie de l'assureur de "solide", même si le ratio combiné des activités allemandes a déçu.

Le groupe pharmaceutique Vifor (+1,9%) a conclu avec son partenaire japonais Zeria un accord portant sur le développement et la distribution du Veltassa au pays du Soleil levant. Selon les termes de l'accord, le laboratoire japonais disposera des droits exclusifs notamment pour la commercialisation du médicament phare de Vifor après l'obtention du feu vert des autorités sanitaires locales.

Avec un gain de 0,6%, Partners Group signait la moins bonne performance, derrière Dufry et Givaudan (+0,9% chacun).

Sur le marché élargi, Warteck Invest (inchangé) et SHL (+3,5%) ont publié leurs résultats. Ypsomed (+0,6%) a annoncé la création d'une filiale au Canada et la commercialisation d'une pompe à insuline en Inde.

Dans le sillage du succès de son introduction en Bourse (IPO) jeudi dernier, Sensirion (+0,5%) a annoncé que l'option de surallocation a été entièrement exercée par les banques introductrices. Au total, 1,152 mio d'actions Sensirion supplémentaires ont été attribuées. Le produit brut de l'IPO se monte à 96,6 mio CHF.

rp/buc