Bourse Zurich: ouverture dans le rouge, LafargeHolcim malmené

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la dernière séance de la semaine sur un repli, après avoir clôturé sous la barre des 8800 points la veille. Les principaux indices américains ont également fini une fois de plus en baisse. Les investisseurs quelque peu sur la retenue suivront sur la place zurichoise les résultats de LafargeHolcim et d'entreprises du marché élargi.

Les détenteurs de capitaux s'inquiètent notamment d'une éventuelle "guerre commerciale" entre les Etats-Unis et le reste du monde après la menace agitée par le président américain d'imposer des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Le gouvernement allemand appelle déjà à une réaction "ferme" de l'Union Européenne.

Les investisseurs devraient également s'attarder sur les propos du chef de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell tenus jeudi soir. Ce dernier a affirmé que si la banque centrale procédait à quatre hausses des taux cette année, cela constituerait un resserrement monétaire "progressif", relèvent les analystes de Mirabaud Securities.

Le nouveau patron de la Fed a cependant nuancé ses propos en faisant remarquer que la politique budgétaire du gouvernement américain exercerait sans doute une pression haussière sur l'inflation cette année et déclaré que la Fed ne voulait être la cause d'une récession en relevant les taux en toute hâte. "Comment dire tout et son contraire en deux phrases", se demandent les spécialistes de Mirabaud.

Au plan macroéconomique, la publication de la confiance des ménages américains de février publiée par l'Université de Michigan ainsi que les prix à la production industrielle de janvier en zone euro intéresseront les marchés.

A 09h20, le SMI cédait 0,73% à 8726,96 points, tandis que le SLI perdait 1,04% à 1430,24 points et le SPI 0,71% à 10'049,07 points. A l'exception de Swisscom, toutes les 30 principales cotations naviguaient dans le rouge.

LafargeHolcim (-3,8%) tenait la lanterne rouge après ses résultats annuels. Le cimentier franco-suisse a terminé l'année 2017 sur une perte nette de 1,68 mrd CHF, contre un bénéfice de 1,79 mrd un an plus tôt, en raison de dépréciations d'actifs à hauteur de 3,83 mrd inscrits au dernier trimestre.

Les valeurs bancaires Credit Suisse (-2%), UBS (-1,6%) et Julius Bär (-1,3%) perdaient nettement du terrain également sans information particulière.

Les poids lourds Novartis (-0,6%), Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,1%) pesaient aussi sur l'indice vedette. Novartis ne profitait pas du relèvement de l'objectif de cours par Goldman Sachs qui estime qu'à court terme, la société pharmaceutique offre des aspects positifs. La banque américaine a par contre baissé l'objectif de cours de Roche tout en maintenant le titre sur la liste des actions favorites.

Unique gagnant, Swisscom prenait 0,2%. La veille son concurrent Sunrise a publié des résultats conformes aux attentes mais les perspectives ont suscité quelques craintes.

Au niveau du marché élargi, une série de sociétés ont également dévoilé leur performance annuelle. Flughafen Zürich (-2,7%) a vu son bénéfice net largement progresser en 2017. Le nombre de passagers en hausse, l'évolution des activités commerciales et un bénéfice exceptionnel dans les activités à l'étranger ont soutenu la solide performance.

Mobilezone (+0,7%) a enregistré une solide expansion de ses activités en 2017. Les ventes ont progressé de 7,7% à 1,17 mrd CHF.

Le courtier en ligne Swissquote (-2%) a vu ses résultats s'envoler l'année dernière, profitant d'une forte progression dans toutes ses lignes de métier, et notamment dans le négoce des cryptomonnaies. Les actionnaires profiteront de la bonne santé de la société grâce à un relèvement du dividende.

