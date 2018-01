Bourse Zurich: ouverture en hausse après de nouveaux records à Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de sa première semaine complète de l'année sur une légère hausse. La veille Wall Street a atteint de nouveaux sommets sous l'effet de l'envolée des prix du pétrole et dans l'expectative d'une saison de résultats d'entreprises faste. La place tokyoïte en revanche a une nouvelle fois été pénalisée par la fermeté du yen, qui a pesé sur ses valeurs exportatrices.

Après un bref trou d'air mercredi, les marchés américains ont repris leur rythme de croisière. Les inquiétudes concernant un raffermissement de la politique monétaire et les tensions entre le Canada et les Etats-Unis dans le cadre du traité de libre-échange nord-américain (Alena) semblent être passées au second plan, estiment les analystes de CMC Markets.

En Europe, la publication des dernières minutes de la Banque centrale européenne (BCE), laissant présager une révision de sa communication sur sa politique monétaire plus tôt que prévu, a contribué à renforcer l'euro par rapport à la plupart des devises.

En France l'inflation est restée stable en décembre, s'établissant à 1,2% sur un an. Outre-Rhin, la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus à un accord de principe pour la constitution d'un nouveau gouvernement.

La Chine a vu son commerce extérieur rebondir en 2017 à la faveur d'une demande mondiale robuste et d'une meilleure conjoncture. Son excédent commercial a diminué avec la plupart de ses partenaires, à l'exception notable des Etats-Unis.

Dans l'après-midi, on attend outre-Atlantique les chiffres de l'inflation et les ventes au détail pour le mois de décembre, ainsi que les stocks et ventes des entreprises en novembre.

A 09h38, le Swiss Market Index (SMI) s'étoffait de 0,37% à 9539,08 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,34% à 1557,30 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,36% à 10'942,55 points. Sur les 30 principales cotations, 20 gagnaient du terrain, neuf en cédaient et le poids lourd Nestlé faisait du surplace.

Le chimiste de spécialité Clariant (+1,4%) reprenait des couleurs, après avoir figuré en queue de peloton jeudi suite à l'annonce d'une enquête de SIX pour une potentielle violation de ses obligations d'annonce dans le cadre de la fusion avortée avec l'américain Huntsman.

Roche progressait de 1,0%, après avoir obtenu le feu vert européen pour son médicament Ocrevus (ocrelizumab) pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) récurrente et primaire progressive. L'autre mastodonte pharmaceutique rhénan Novartis (+0,3%) était également dans le vert.

Les bancaires UBS (+0,9%) et Credit Suisse (+0,8%) avaient le vent en poupe, alors que Julius Bär (-0,3%) était à la peine. Dans la journée, les banques JPMorgan Chase et Wells Fargo devraient donner le coup d'envoi de la saison des résultats outre-Atlantique.

Les assureurs Swiss Re (+0,9%) et Zurich Insurance (+0,7%) se distinguaient également. Le dernier nommé a vu son objectif de cours relevé successivement par Credit Suisse et Bryan Garnier.

Partners Group s'étoffait de 0,7% au lendemain de la publication de ses actifs sous gestion. JPMorgan a revu à la hausse son objectif de cours et confirmé sa recommandation d'achat du titre.

Lanterne rouge, Aryzta (-0,8%) méritait une nouvelle fois son qualificatif de volatile, après avoir dominé les échanges avant-Bourse. Le boulanger industriel helvético-irlandais a nommé Dave Johnson au poste de directeur général (CEO) pour la région Amérique du nord et John Hefferman à celui de directeur de la stratégie (CSO).

Sur le marché élargi, Swissquote (+7,0%) faisait des étincelles. Le courtier en ligne, qui a profité ces derniers mois de l'engouement pour les crypto-devises, dit s'attendre à boucler 2017 sur un produit total de 186 mio CHF, soit 8 mio au-dessus des prévisions formulées précédemment, selon des chiffres provisoires.

Inficon (+3,6%) naviguait également toutes voiles dehors. Le fabricant d'instruments de mesure saint-gallois s'attend à dégager un bénéfice d'exploitation de 73 mio USD en 2017, en hausse de près de moitié par rapport à l'exercice précédent.

Hypothekarbank Lenzburg (stable) a dégagé en 2017 un bénéfice net en hausse, grâce notamment à ses activités de crédit.

