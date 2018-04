Bourse Zurich: pertes sur fond de tensions commerciales et géopolitiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé clairement dans le rouge mercredi dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques, toutes deux impliquant les Etats-Unis. La place zurichoise retombait dans ses travers après un rebond esquissé la veille. Les principaux indices de Wall Street subissaient des pertes, reflétant ainsi une certaine nervosité des investisseurs.

Malgré un tweet matinal conciliant, le président américain Donald Trump n'a pas effacé les craintes de guerre commerciale avec la Chine. Pour les analystes de CMC Markets, le rebond enregistré mardi est imputable à un discours du président chinois à propos du commerce mondial et dont le contenu était déjà connu depuis le Forum de Davos fin janvier.

Un conflit commercial s'enlisant dans des actions punitives réciproques risquerait de mal tourner au fil du temps, affirment pour leur part les spécialistes d'UBS. Plus les sanctions douanières s'étendent à différents secteurs et blocs commerciaux, plus un pays comme la Suisse sera durement frappé.

Les Etats-Unis semblent s'acharner sur la Russie, accusée d'avoir interféré dans l'élection présidentielle. Aux sanctions économiques prises à l'encontre de personnalités russes sont venues s'ajouter récemment les menaces de bombardement en Syrie, dont le pouvoir en place est l'allié du Kremlin.

Du côté macroéconomique, les Etats-Unis ont tenu la vedette dans l'après-midi, avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, qui ont amorcé une hausse non attendue. Le recul des prix enregistré en mars a également suscité la surprise.

Le SMI s'est étiolé de 0,54% à 8708,44 points, avec un plus haut à 8749,30 points et un plus bas à 8695,99 points. Le SLI a cédé 0,59% à 1425,47 points et le SPI 0,54% à 10'206,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont reculé et trois progressé.

Lonza (-2,1%), Sika (-2,0%) et Adecco (-1,6%) ont subi les pertes les plus importantes.

Novartis (-1,1%) a décroché une extension d'homologation pour Afinitor Disperz pour certaines manifestations de la sclérose tubéreuse aux Etats-Unis. HSBC a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste estime notamment que la prime payée pour Avexis est élevée, ne comprenant pas comment justifier 218 dollars par action alors que le titre ne valait que 20 dollars il y a deux ans lors de l'IPO.

Dans le camp des poids lourds, à part Novartis, Nestlé (-0,3%) et Roche (-0,1%) ont soutenu l'indice.

Aux bancaires, Julius Bär (-1,2%) a terminé parmi les plus grands perdants. La nomination de Bernhard Hodler à la tête de la banque zurichoise ne doit pas être interprétée comme une "solution temporaire", a affirmé le président Daniel Sauter durant l'assemblée générale.

Credit Suisse (-1,1%) et UBS (-0,5%) ont également été malmenés.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,2%) tout en confirmant "neutral". Selon l'analyste il semble que le groupe genevois pourrait décider de procéder à nouveau à des rachats de stocks auprès de ses détaillants. Swatch a égaré 0,4%.

Morgan Stanley a repris la couverture de LafargeHolcim (-0,6%) à "overweight" et objectif de cours à 61 francs suisses. Le groupe est bien positionné pour optimiser son portefeuille.

Au lendemain des chiffres trimestriels de Givaudan (+0,2%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours tout en confirmant "buy". L'analyste a reconnu que le groupe verniolan a affiché une croissance trimestrielle supérieure à ses attentes et des ambitions à l'avenant. Il s'inquiète toutefois du renchérissement des matières premières notamment.

Société Générale a relevé l'objectif de cours et a confirmé "hold". Les problèmes d'approvisionnement auprès de BASF et les prix plus élevés des matières premières ne devraient constituer qu'une charge temporaire.

Zurich (+1,1%) et Clariant (+0,4%) ont également fini la séance du bon côté de la barre.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-8,4%) a vu le volume de ses ventes progresser de 8,0% à 1,02 millions de tonnes au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin février. Vontobel a dans la foulée placé la recommandation "hold" et l'objectif de cours (1600 francs suisses) sous revue. Les prix du cacao ont nettement augmenté ces derniers mois et cela devrait avoir un effet négatif sur le flux de trésorerie lors du prochain exercice, selon l'analyste.

Les autorités américaines ont gelé les comptes bancaires de Sulzer (-8,5%) aux Etats-Unis. "En raison des mesures de sanction à l'encontre de Viktor Vekselberg (milliardaire russe à la tête du groupe via son véhicule d'investissement Renova), les banques américaines ont gelé nos comptes" a déclaré un porte-parole du groupe winterthourois au journal Nordwestschweiz. Il a répété espérer que ces sanctions seraient levées dans le courant de la semaine.

fr/al