Bourse Zurich: proche de l'équilibre, juste dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note peu changée, légèrement positive jeudi en milieu de journée, après avoir légèrement reculé en cours de matinée. A la veille du long week-end pascal, la prudence reste de mise pour les investisseurs alors que les menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne sont pas totalement écartées.

A ce sujet, "bien que les États-Unis et la Chine aient entamé le dialogue sur les taxes douanières, les investisseurs redoutent toujours l'imprévisibilité du président américain Trump", a observé un analyste d'AxiTrader.

Sur le front économique, le taux de chômage en Allemagne a atteint un nouveau plus bas à 5,3% au mois de mars, son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes. En février, le taux s'était élevé à 5,4%.

La croissance britannique a été revue en hausse jeudi de 0,1 point à 1,8% en 2017.

On attendait encore cet après-midi les dépenses et revenus des ménages américains en février, les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et le moral des ménages (Uni Michigan) en mars.

Vers 11h50, le SMI grignotait 0,07% à 8762,14 points avec un plus haut à 8778,32 et un plus bas à 8715,46. Le SLI gagnait 0,24% à 1437,38 points et le SPI 0,03% à 10'204,51 points. Sur les trente valeurs vedettes, 17 montaient, douze reculaient et le bon Schindler était stable.

Swiss Re (+2,4%), caracolait toujours en tête des gagnants. L'agence Bloomberg a rapporté que le géant japonais Softbank pourrait prendre une participation d'un quart dans le capital-actions du réassureur. Ce dernier rencontre les investisseurs mercredi prochain et la question sera certainement au centre des discussions.

Sans information spécifique, LafargeHolcim gagnait 1,4%. Bâloise (+1,3%) venait sur la 3e marche du podium après un relèvement d'objectif de cours par Vontobel, qui a maintenu "hold". L'analyste a notamment relevé que les informations sur le cash-flow et l'indice de solvabilité soulignent la situation positive et le potentiel futur de dividende.

Swatch (+0,2%) profitait modérément d'un relèvement d'objectif de cours par Royal Bank of Canada qui a confirmé "outperform". Les analystes ont relevé leurs estimations d'Ebit pour 2018 et 2019 d'en moyenne 3% pour tenir compte de prévisions plus élevées de croissance du chiffre d'affaires. Les cours des devises devraient avoir un effet légèrement positif cette année. Richemont prenait aussi 0,2%.

Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours d'ABB (+0,8%) et a maintenu à "buy". Après une phase de transformation structurelle, le groupe entre dans une phase d'amélioration cyclique et de croissance structurelle, soutenue par les récentes acquisitions, a notamment commenté l'analyste.

Après les résultats 2017 et avant la publication des données du 1er trimestre de Kühne+Nagel (+1,2%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "hold". L'analyste table sur une solide croissance cette année et la suivante. La marge brute devrait se stabiliser et la productivité s'améliorer. L'analyste a aussi abaissé l'objectif de cours de Panalpina () et maintenu "hold".

Les plus gros perdants étaient Clariant (-1,7%), Lonza (-0,6%) et Vifor (-0,5%).

Les poids lourds Novartis (-0,5%) et Roche (-0,2%) pesaient sur l'indice. Nestlé (-0,1%) aurait trouvé un repreneur pour son activité assurance-vie, via une participation dans la société américaine Gerber Life Insurance. Selon le magazine spécialisé "The Insurance Insider", Goldman Sachs est sur les rangs pour racheter l'entreprise et mettrait 1 mrd USD sur la table.

Swisscom cédait 0,3% après une rétrogradation à garder d'acheter par LBBW qui a aussi réduit l'objectif de cours. L'analyste craint une augmentation de la pression sur les prix sur le marché helvétique.

Sur le marché élargi, Aevis (-1,6%) a vu sa rentabilité divisée plus que par deux à 1,1 mio CHF en 2017, pénalisée notamment par des effets uniques. Pour l'année en cours, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 0,55 CHF par action.

Perfect Holding (stable) a essuyé l'an dernier une nouvelle perte nette de 0,2 mio CHF, moindre toutefois que le déficit de 1,1 mio accusé en 2017.

Addex (stable) a levé comme convenu 40 mio CHF à l'occasion de son augmentation de capital annoncée depuis la mi-février. Les 13'037'577 nouvelles actions, d'une valeur nominale de 1 CHF chacune, ont été placées au prix de 3,13 CHF. Le négoce de nouveaux titres débutera dès aujourd'hui.

