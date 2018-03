Bourse Zurich: repli moins important que redouté à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine dans un rouge généralisé, alors que le spectre d'une guerre commerciale sino-américaine se concrétise d'heure en heure. Le SMI a très vite glissé sous la barre des 8600 points et a cédé du terrain dès les premiers échanges, moins toutefois que ce que laissaient présager les indications avant-Bourse. A Wall Street, les principaux indices ont bouclé la séance de jeudi en net repli, alors que la place tokyoïte a dévissé de plus de 4,5% vendredi sur fond de renforcement du yen.

Dans une série d'annonces aussi tonitruantes que contradictoires, le vitupérant locataire de la Maison-Blanche a déclenché une offensive commerciale sans précédent contre la Chine jeudi, tout en affirmant préserver "l'amitié" qu'il revendique avec le président de l'Empire du Milieu, Xi Jinping.

Le président américain a signé "un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine" et évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant allant jusqu'à 60 mrd USD pour mettre un terme à la "concurrence déloyale" de Pékin et le vol de propriété intellectuelle.

Dans leur commentaire matinal, les analystes de CMC Markets déplorent la nouvelle fronde commerciale américaine contre la Chine, alors que l'Union européenne venait d'obtenir une exemption temporaire des taxes à l'importation devant entrer en vigueur aujourd'hui.

Les experts d'UBS se veulent plus rassurants et invitent à ne pas surestimer "à ce stade" l'impact direct de ces droits de douane sur les marchés boursiers, rappelant la position de force conjoncturelle de l'économie mondiale et la marge de manoeuvre des banques centrales, qui pourraient "tempérer le mouvement de durcissement monétaire" face au danger de guerre commerciale

Sur le plan macroéconomique, les prix à la consommation ont augmenté de 1% en février au Japon sur un an, après une hausse de 0,9% lors des trois mois précédents. Dans l'après-midi, l'Union européenne débattra à 27 de la relation post-Brexit avec le Royaume-Uni ainsi que de la réforme de la zone euro. Suivront les commandes de biens durables et les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de février.

A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,83% à 8566,60 points, proche de son plus bas à 8564,88 points. Le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,93% à 1407,20 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,84% 9998,75 points. Toutes les valeurs vedettes pointaient dans le rouge.

La lanterne rouge échoyait à la volatile Aryzta (-2,2%), sans nouvelle particulière, derrière Julius Bär (-1,6%), Partners Group et Clariant (-1,5% chacun).

Les bancaires UBS (-1,1%) et Credit Suisse (-1,3%) étaient à la peine. Le rapport annuel de la banque aux deux voiles révèle que son patron Tidjane Thiam a vu sa rémunération se replier à 9,7 mio CHF au titre de l'exercice écoulé.

Le chimiste du bâtiment Sika (-0,47%) a annoncé la mise en service d'un site de production de mortier au Vietnam.

Le poids lourd pharma Roche (-0,4%) se faisait souffler la première position par Givaudan (-0,3%). Le mastodonte rhénan a décroché une autorisation de commercialisation pour son anticorps bispécifique Hemlibra (emicizumab) au Japon, qui devient le troisième grand marché à s'ouvrir à ce nouveau médicament, après les Etats-Unis en novembre dernier et l'Union européenne fin février.

Son homologue Novartis (-0,9%) a annoncé jeudi soir une extension d'indication de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son médicament Tasigna (nilotinib) pour le traitement de jeunes patients atteints d'une forme rare de leucémie, et s'est félicité ce matin de résultats d'étude de phase III concluants sur l'efficacité du siponimod contre la sclérose en plaques secondaire progressive (SPMS).

Sur le marché élargi, le spécialiste des produits structurés Leonteq (+3,5%) tirait son épingle du jeu. Baader Helvea a entamé jeudi soir la couverture du titre à "buy", évoquant un modèle d'affaires unique sans concurrence directe et un potentiel de croissance sous-estimé.

Le fabricant de composants électriques Lem (-1,9%) est passé sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires mené par Wemaco Invest et Swisa Holding, qui a porté sa participation à 50,01% du capital-actions.

Le spécialiste de la découpe et de l'usinage de métaux Adval Tech (non traité) et celui des solutions de convoyage Interroll (-5,4%) ont publié leurs résultats annuels.

Les trois derniers arrivés sur SIX évoluaient en ordre dispersé, Medartis s'offrant 2,0% pour son premier jour de cotation, Sensirion se délestant de 1,8% et Asmallworld restant quasiment sur ses marques.

buc/ol