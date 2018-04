Bourse Zurich: retour dans le vert, Kühne+Nagel et le luxe en point de mire

Zurich (awp) - Après un petit coup de mou initial, la Bourse suisse s'est reprise en cours de matinée et elle évoluait très légèrement dans le vert pour le SMI en milieu de séance. En Suisse, Kühne+Nagel et les valeurs du luxe retenaient l'attention. Le premier après la publication de ses résultats trimestriels et les secondes après la publication des exportations horlogères en mars.

Les indications préalables étaient mitigées avec un recul de Wall Street la veille, plombée par les inquiétudes sur les conséquences de la hausse continue des taux d'emprunt sur les entreprises et les ménages américains, Ce mardi, Tokyo a terminé en hausse marquée sur fond de repli du yen par rapport au dollar.

Les investisseurs attendent désormais le moment où le rendement des 10 ans américain franchira enfin la barre psychologique des 3%, ont commenté les analystes de Mirabaud Securities. "Contrairement à ce que pensent plusieurs économistes, le franchissement de ce niveau pourrait en définitive s'avérer être un soulagement pour la communauté financière", ont-ils estimé, tout en prévenant qu'à 3,5%, la question risque d'être différente.

Sur le front économique, le climat des affaires a de nouveau légèrement fléchi en avril en France, tout en se maintenant à un niveau "élevé".

En Allemagne, le moral des entrepreneurs a de nouveau reculé en avril pour s'établir à 102,1 points contre 103,3 points en mars, selon une base de calcul modifiée, les attentes pour les prochains mois sont aussi en baisse. "L'ambiance exaltée dans les étages supérieurs de direction disparaît", a constaté le président de l'institut Ifo.

En Italie, l'indice de confiance des entreprises et des consommateurs a légèrement baissé en avril. Pour les entreprises, il est passé de 105,9 à 105,1 tandis que pour les consommateurs il a reculé de 117,5 à 117,1.

On attendait encore dans l'après-midi aux Etats-Unis les prix des logements (S&P/Case-Shiller) et les ventes de logements neufs en mars, ainsi que la confiance des consommateurs en avril (Conference Board).

En Suisse, les exportations ont connu un nouveau record au premier trimestre, avec une avancée corrigée des variations saisonnières de 0,2% par rapport aux trois derniers mois de 2017, à 57,5 milliards de francs suisses. Les importations ont quant à elles franchi pour la première fois la barre des 50 milliards.

Vers 11h50, le SMI gagnait marginalement 0,01% à 8807,83 points avec un plus haut à 8823,20 et un plus bas à 8781,95. Le SLI cédait 0,17% à 1459,28 points et le SPI gagnait 0,11% à 10'432,65 points. Sur les trente valeurs vedettes,

Kühne+Nagel (+0,9%, troisième marche du podium) gagnait du terrain, après la publication d'une performance trimestrielle conforme aux attentes et en forte progression. Le secteur de la logistique relève la tête après des années difficiles, relèvent les experts d'UBS dans leur commentaire.

Les valeurs du luxe évoluaient en ordre dispersé, après la publication de la plus forte progression trimestrielle des exportations horlogères de ces six dernières années. Richemont gagnait 0,1% et Swatch reculait de 0,3%.

Aux bancaires, UBS (-1,0%), lanterne rouge lundi, poursuivait son chemin de croix, après la publication de chiffres trimestriels solides, mais non exempts de défauts au niveau de la gestion de fortune (GWM), qui lui ont valu une salve de rabotages d'objectif de cours.

Credit Suisse (-0,2%), qui doit présenter son premier partiel mercredi, pointait également dans le rouge, alors que Julius Bär (+1,1%) tirait son épingle du jeu et faisait la meilleure performance du moment

Au 2e rang, on trouvait Bâloise (+1,1%), après le relèvement de recommandation à "buy" par Deutsche Bank et un survitaminage de l'objectif de cours. Selon l'analyste, l'assureur rhénan offre la meilleure dynamique du secteur en matière de bénéfice par action pour les prochaines années.

Dufry (+0,6%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (buy). Aux dires de l'analyste, les attentes en termes de ventes sont étayées par la croissance prévue du nombre de passagers au 1er trimestre.

Dans le camp des poids lourds, Roche gagnait 0,8%, sans nouvelles particulières. Nestlé prenait aussi 0,8%, alors que Novartis (-0,2%) cédait du terrain.

Lanterne rouge, Swiss Re (-3,5% ou 3,44 francs suisses) était traité hors dividende de 5,00 francs suisses ce mardi, une excuse dont ne pouvaient se prévaloir ni Adecco (-2,0%) ni Vifor (-1,2%).

Sur le marché élargi, le fabricant de semi-conducteurs AMS dévissait de 9,3%, après la publication de chiffres trimestriels décevants, mais surtout de perspectives inquiétantes. Feintool (+0,2%) et Phoenix Mecano (+0,3%) ont également levé le voile sur leur performance après trois mois.

