Bourse Zurich: retour dans le vert, avec prudence

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement positive jeudi en milieu de journée. Dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et la Russie autour du dossier syrien, la prudence restait de mise sur les marchés boursiers.

Selon les experts d'Axitrader, les Bourses devraient continuer leur évolution en montagnes russes, car les déclarations du président Trump restent imprévisibles et les investisseurs n'aiment pas du tout cela. Au cas où les tensions américano-russes devraient s'atténuer, on devrait voir les marchés se rétablir et les investisseurs se concentrer sur la saison des résultats trimestriels qui débute.

"Les investisseurs essaient d'évaluer un contexte géopolitique instable" et "la possibilité d'une guerre en Syrie entre deux camps soutenus par les Etats-Unis et la Russie pousse sans surprise les investisseurs à la prudence", a expliqué un analyste de London Capital Group.

Les investisseurs digéraient aussi les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). "Les banquiers centraux américains sont unanimes pour désirer accélérer la +normalisation+ de la politique monétaire et, pour la première fois depuis la crise, l'idée d'un durcissement de la politique monétaire est évoquée pour éviter une +surchauffe+ de l'économie", ont relevé les analystes d'Aurel BGC.

La Fed s'est en outre inquiétée des risques qu'une guerre commerciale pourrait représenter pour l'économie américaine. Les tarifs douaniers sur l'acier importé mis en place par l'administration Trump ne devraient "pas avoir d'impact significatif sur les perspectives économiques", a-t-elle estimé. En revanche, la possibilité de représailles est une ombre au tableau, pour l'heure optimiste, de la première économie mondiale.

Au niveau économique, la production industrielle dans la zone euro a baissé de 0,8% en février par rapport à janvier. Les analystes tablaient sur une progression de 0,2%. La baisse s'explique principalement par les reculs enregistrés concernant la production des biens d'investissement et celle des biens de consommation durables.

Vers 11h50, le SMI avançait de 0,10% à 8716,80 points avec un plus haut à 8728,59 et un plus bas à 8687,21. Le SLI prenait 0,24% à 1428,88 points et le SPI 0,12% à 10'218,23 points. Sur les trente valeurs vedettes 19 montaient, dix reculaient et Schindler était inchangé.

Les plus gros gagnants étaient Zurich et Clariant (chacun +1,4%) et Aryzta et Lonza (chacun +1,2%).

Avant les chiffres trimestriels, UBS a réduit l'objectif de cours de Clariant et de Sika (+0,3%), tout en confirmant "neutral" à chaque fois. Pour les deux groupes, les analystes sont prudents en raison notamment des conditions météo qui ont régné durant le trimestre écoulé, d'une croissance plus lente en Chine et d'un vent contraire au niveau des devises.

Aux bancaires, Credit Suisse gagnait 0,5% tout comme UBS. Julius Bär (+0,7%) était aussi recherchée.

ABB (+0,2%) a vu son objectif de cours abaissé par Société Générale qui a confirmé "hold". L'analyste s'attend à ce que le premier trimestre ait été difficile pour ABB, ce qui posera une nouvelle fois des questions sur les opportunités de croissance, le positionnement sur le marché, la stratégie et l'engagement des capitaux du géant helvético-suédois.

Dans le camp des perdants, Givaudan (-0,7%) tenait la lanterne rouge. Adecco et Nestlé cédaient chacun 0,6%. Le colosse de Vevey tient ce jour son assemblée générale. Novartis abandonnait 0,1% et Roche 0,05%.

Sur le marché élargi, Sulzer (+10,3%) se démarquait très nettement. Le groupe de Wintertour a été libéré des sanctions américaines après avoir finalisé le transfert d'actions de son principal actionnaire russe Renova, sous le coup de sanctions de Washington. L'entreprise, dont les avoirs avaient été mis sous séquestre aux Etats-Unis, va pouvoir y reprendre ses activités.

Oerlikon (+1,6%) et Schmolz+Bickenbach (+2,2%) avaient aussi souffert des sanctions US, car le milliardaire Viktor Vekselberg détient des participations importantes dans ces deux groupes. Oerlikon est traitée ce jour hors dividende de 0,35 franc.

L'équipementier du bâtiment Poenina (+3,9%), coté depuis fin 2017, a amélioré ses résultats à tous les niveaux l'année dernière. La société zurichoise a promis de rémunérer ses actionnaires avec un dividende de 1,60 franc par titre.

A l'issue du délai supplémentaire de l'offre, Tamedia (inchangé) détient 96,9% des actions de Goldbach (pas traité). Le résultat définitif sera publié mardi prochain.

Tornos bondissait de 9,0% au lendemain de l'annonce de la bonne tenue des entrées de commandes au 1er trimestre.

Bell (-0,9% ou -3,50 francs suisses) et VZ Holding (-1,8% ou -4,50 francs suisses) sont traitées hors dividende de respectivement 8,00 et 4,35 francs suisses.

